Perović osumnjičena da je sebi i drugima pribavila imovinsku korist preko 60 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović osumnjičena je da je sebi i drugima pribavila imovinsku korist od preko 60 hiljada EUR, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Portparol SDT-a Vukas Radonjić u saopštenju je podsjetio da je izviđaj u slučaju Perović pokrenut zbog osnova sumnje da je osumnjičena učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“Naime, iz dokaza, podataka i obavještenja prikupljenih u izviđaju proizilaze osnovi sumnje da je osumnjičena, kao službeno lice i javni funkcioner – direktorica ASK-a, od avgusta 2020. do februara ove godine, prekoračila granice svog službenog ovlašćenja i tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist”, rekao je Radonjić.

Kako je kazao, sumnja se da je Perović imovinsku korist sebi i drugima pribavila jer je, suprotno Zakonu o zaradama zaoslenih u javnom sektoru, donosila odluke kojima je uvećavala svoju zaradu po osnovu prekovrmenog rada, odnosno za varijabilni dio zarade i odluke kojima je sebi određivala naknadu za članstvo u određenim radnim grupama koje je sama obrazovala.

Radonjić je kazao da je donošenje tih odluka isključivo u nadležnosti Savjeta ASK-a kao tijela koje bira direktora Agencije.

Kako se navodi, Perović je, od januara do jula prošle godine, donosila privremene odluke kojima je utvrđivala pravo na naknadu predsjedniku i članovima Savjeta ASK-a.

“Iako je donošenje takvih odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Crne Gore, koja bira članove Savjeta Agencije, pa je tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 60 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Radonjić je istakao da predmet pokrenutog postupka nije eventualna zloupotreba službenog vozila Perović, o čemu je u SDT-u formiran poseban krivični predmet, po krivičnoj prijavi nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, u kojem je takođe u toku izviđaj.

Predmet postupka su, kako je rekao, nepravilnosti konstatovane inspekcijskim nadzorom Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, koja je službene isprave po završenom nadzoru dostavila SDT-u.

“U posljednjem pokrenutom postupku izviđaja protiv osumnjičene biće cijenjena i službena dokumentacija ASK-a, koju je policija privremeno oduzela prilikom pretresanja sjediša Agencije, ali i koju je Agencija dostavila po zahtjevima SDT-a”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ta dokumentacija biti cijenjena u cilju utvrđivanja osnova sumnje da li u sastav produženog krivičnog djela ulaze i druge protivpravne radnje osumnjičene, osim onih zbog kojih je postupak pokrenu.

