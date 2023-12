Pejović: Popisano više od 575 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su od početka popisa popisane 575.123 osobe, 184.817 domaćinstava i 318.340 stanova, saopštio je direktor Uprave za statistiku (Monstat) Miroslav Pejović, navodeći da je u 69 slučajeva potvrđeno odbijanje popisivanja.

On je kazao da u 21 opštini nijesu utvrđene nepravilnosti, a da su utvrđene u Podgorici, Danilovgradu, Tuzima i Budvi.

Pejović je, na sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa, rekao da se nepravilnosti odnose na slučaj “piši-briši” olovke.

“U Danilovgradu, Tuzima i Budvi možemo slobodno reći da je utvrđena vjerodostojnost u tim slučajevima. Raskinut je ugovor sa svim popisivačima koji su koristili piši-briši olovke”, naveo je Pejović i dodao da su imali slučajeve gdje su se sami popisivači prijavili i dali izjave.

On je kazao da danas ima 69 konačnih odbijanja popisivanja.

„U 119 slučajeva je neophodno da popisna komisija obiđe ta domaćinstva i pokuša da ubijedi građane da učestvuju u popisu“, dodao je Pejović.

On je rekao da su, u slučaju Glavnog grada, u ponedjeljak održali sastanak sa Odsjekom za kriminal i korupciju.

Pejović je kazao da će se danas u toku dana obratiti Popisnoj komisiji Glavnog grada, kako bi se sporni slučajevi proslijedili Odsjeku za kriminal i u krajnjem slučaju tužilaštvu, i kako bi se utvrdilo da li je bilo loše namjere i da li će neko odgovarati.

On je naveo da je objavljen identitet 16 popisivača i instruktora.

„Moramo napomenuti da svi članovi popisne komisije potpisuju izjavu o poštovanju principa povjeriljivosti što znači da čuvaju, garantuju podatke naših građana. U ovom slučaju je došlo do curenja informacija i Uprava će i u tom slučaju pokrenuti postupak pred nadležnim organima“, dodao je Pejović.

On je, govoreći o situaciji u Kući Rakića, čiji dio građana svoja prava ostvaruje u Tuzima, a dio u Golubovcima, rekao da će se na bazi dogovora između dvije opštine riješiti sporna situacija.

„Popisne komisije će dati svoj predlog kada je u pitanju taj slučaj“, rekao je Pejović.

Govoreći o slučaju „piši-briši“ olovaka, Pejović je rekao da su u novim slučajevima koji su se pojavili, a na osnovu dostavljenih izjava, vidjeli da nije bilo loše namjere.

“Ali ostavljamo tu rezervu i neka i tu nadležni organi reaguju.Zadovoljavajuće je da nije utvrđena vjerodostojnost, popisivač je izašao na teren sa instuktorom, obišao ta domaćinstva i duplikati i originali se ne razlikuju“, kazao je Pejović.

On je istakao da su svi popisivači na obukama dobili hemijske olovke od Monstata.

„I u samoj metodologiji piše da se po pravilu koriste hemijske Uprave za statistiku. Ovo su sporadični slučajevi koji, biću iskren, meni djeluju malo predimenzionirano, ali svakako treba biti oprezan“, rekao je Pejović.

Kako je rekao, preuzima punu odgovornost ako postoji ijedan slučaj gdje je popisivač izjavio da je iz Monstata rečeno da koriste „piši-briši“.

„Dosta izjava je bilo da nijesu ni znali da su to „piši-briši“ olovke. Mene raduje da je vjerodostojnost ista i na kopiji i originalu”, rekao je Pejović.

On je naglasio da su apelovali na popisne komisije da instruktori provjere svaki popisni listić što su, kako je naveo, radili od početka.

„Državni instruktori su najopterećenije osobe u ovom procesu, jer imaju obavezu da svaki popisni listić provjere i oni to rade“, kazao je Pejović i ocijenio da se u tom dijelu ne može ugroziti legitimitet popisa.

On je kazao da se plaćanje popisivača realizuje nakon završetka terenskog rada.

„Moramo razumjeti da nije do Monstata, već popisne komisije moraju dostaviti finansijski obračun Monstatu kako bi se plaćanja izvršila ka popisivačima“, rekao je Pejović.

On je dodao da je otežavajuća okolnost jer je popis produžen do 28. decembra, što znači da će već biti zatvorena budžetska godina.

„Pojavile su se određene spekulacije u javnosti i medijima da će isplate popisivačima biti u februaru. Isplate će biti u narednoj godini odmah po otvaranju budžeta i odmah nakon što popisne komisije dostave Monstatu sređene finansijske obrasce“, naveo je Pejović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS