Pavićević: Barska bolnica ima kvalitetnu strukturu i očuvan prostor

Podgorica, (MINA) – Barska bolnica ima kvalitetnu strukturu, očuvan prostor i kadar koji je na visini zadatka, kazao je potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević.

Kako je saopšteno iz Vlade, Pavićević i ministar zdravlja Vojislav Šimun danas su obišli Opštu bolnicu (OB) u Baru, gdje su razgovarali sa direktorom Igorom Karišikom i medicinskim osobljem te zdravstvene ustanove.

Pavićević je podsjetio da je još na početku mandata 44. Vlade dogovoren opsežan projekat obilaska svih opštih bolnica i medicinskih ustanova na teritoriji Crne Gore.

On je dodao da nakon obilaska barske OB, preostaju još bolnica u Nikšiču i KC Podgorica.

“Naša potreba je bila da se uvjerimo na licu mjesta o svemu što se događa u svijetu medicine, prvenstveno na sekundarnom nivou, da dobijemo jasnu sliku o realnom stanju stvari jer ne želimo da se rukovodimo komentarima, slučajnim impresijama i percepcijama”, naglasio je Pavićević.

On je kazao da je očekivao potpuno drugačiju situaciju u barskoj bolnici, poslije svega što se događalo poslednjih nekoliko godina.

“Moram da kažem da sam danas u Baru vrlo prijatno iznenadjen jednom kvalitetnom strukturom, očuvanim prostorom i tehnološkom opremljenošću, kadrom koji je apsolutno na visini svog zadatka i pokazuje želju da aktivno participira u razvoju zdravstva u ovom dijelu Crne Gore”, rekao je Pavićević.

On je ocijenio da se radi o ljudima koji su veliki entuzijasti i čiji će doprinos biti itekako vidljiv.

Pavićević je, kako se navodi, pohvalio i način menadžerisanja u smislu aktivnog korišćenja evropskih fondova.

“Na ovakav pristup raspoloživim fondovima nijesmo naišli u ostatku Crne Gore. Uz bolnicu u Bijelom Polju, KBC Berane i bolnicu “Vaso Ćuković” u Risnu, OB Bar se pridružuje galeriji medicinskih ustanova koje imaju razvojnu viziju i spremnost da je realizuju”, kazao je Pavićević.

Kako je naveo, barska bolnica je najviše odmakla na tom putu, zahvaljujući kapacitetu da povlači sredstva iz evropskih fondova.

“To nas posebno raduje i daje nadu da će i druge medicinske ustanove krenuti tim putem”, kazao je Pavićević.

On je pohvalio i planove koji se tiču širenja trijažnog i prijemnog bloka sa više sadržaja i boljom tehničkom opremljenošću, planiranu nabavku većeg broja dijaliznih aparata kao i stvaranje centra za hemodijalizu.

Tim projektima, kako se navodi u saopštenju, OB izlazi u susret turističkoj privredi Bara, vodeći računa da ljudi ljetuju tamo gdje se osjećaju sigurno i gdje mogu biti kvalitetno zbrinuti.

Šimun je ponovio da su stekli veoma pozitivne impresije tokom posjete barskoj OB.

‘’Ono što me posebno iznenadilo i impresioniralo jeste da je ovaj tim bio sposoban da realizuje jedan broj IPA i interreg projekata čime se ne mogu pohvaliti ni mnogo veći centri u Crnoj Gori”, kazao je Šimun.

On je istakao da su do sada realizovana već tri projekta, navodeći da ga raduje najava da se u perspektivi planira još šest projekata koji su u zreloj fazi.

Šimun je rekao da su prioritetni projekti proširenje urgentnog bloka i prijemnog odeljenja sa magnetom.

“Kao ginekologa posebno me raduje ‘’baby friendly’’ projekat i nova operaciona sala u ginekološkom odeljenju, to jest porodilištu. Poslije jednog teškog perioda za barsku bolnicu, definitivno svjedočimo vraćanju ugleda i to je nešto što je naša generalna impresija”, poručio je Šimun.

