OEBS će nastaviti da podržava crnogorske vlasti na reformskom putu

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori nastaviće da podržava crnogorske vlasti na reformskom putu, poručila je generalna sekretarka OEBS-a Helga Maria Šmid.

Ona je, kako je saopšteno iz OEBS-a, danas završila posjetu Crnoj Gori, tokom koje se sastala sa visokim državnim zvaničnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Šmid se jutros sastala sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

Ona je rekla da je tokom sastanaka istakla da je partnerstvo koje su OEBS, a posebno Misija, izgradili sa državnim institucijama produktivno.

Šmid je kazala da zajedno rade na nizu pitanja bezbjednosti i ljudskih prava kao što su borba protiv organizovanog kriminala i trgovine ljudima, jačanje vladavina prava i odgovornost institucija, na osnaživanju žena, slobodi medija i govoru mržnje i još mnogo čemu.

“Takođe, istakla sam našu posvećenost da nastavimo sa pružanjem podrške crnogorskim vlastima na njihovom reformskom putu, kako je to definisano njihovim prioritetima i u skladu sa principima OEBS-a“, navela je Šmid.

Ona je posjetila i Misiju OEBS-a u Crnoj Gori, gdje se sastala sa šeficom Misije Dominik Vag i zaposlenima.

Šmid je pohvalila posvećenost i profesionalnost Misije.

Kako je saopšteno, ona je obišla i sklonište za žene žrtve nasilja u Podgorici koje vodi NVO Sigurna ženska kuća, sa kojom Misija sarađuje.

„Bilo mi je izuzetno važno da se iz prve ruke uvjerim u neophodan posao koji obavlja Sigurna ženska kuća. Rodno zasnovano nasilje ne poznaje granice, što ga čini globalnim izazovom koji zahtijeva kolektivnu akciju“, rekla je Šmid.

Ona je pohvalila partnerstvo koje je Misija uspostavila sa Sigurnom ženskom kućom, što je rezultiralo time da osobe koje su preživjele nasilje imaju bezbjedno okruženje uz stručnu podršku.

Šmid se sastala i sa predstavnicima organizacija civilnog društva, sa kojima je razgovarala o njihovom radu u podršci vladavini prava, ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti novinara.

“Tokom svog putovanja u Crnu Goru, Šmit je prisustvovala regionalnom sastanku terenskih operacija OEBS-a, koji je okupio šefove misija iz regiona, predstavnike predsjedavajućeg OEBS-om u 2023. godini, kao i goste, a na kojem je razgovarano o radu OEBS-a u Jugoistočnoj Evropi i putevima za buduću saradnju u region”, navodi se u saopštenju.

