Obezbijediti prevoz do škole svakom djetetu kojem je to potrebno

Podgorica, (MINA) – Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je nacionalne i lokalne vlasti u Crnoj Gori da hitno obezbijede prevoz do škole svakom djetetu kojem je to neophodno, kako bi sva djeca ostvarila pravo na obrazovanje.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić navela je da su u toj organizaciji zabrinuti zbog djece, koja su pogođena siromaštvom širom zemlje, za koju školska godina još nije počela jer nemaju prevoz do škole.

Ona je podsjetila da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i time se obavezala da svakom djetetu omogući da ostvari pravo na obrazovanje.

“Očekujemo da nacionalne i lokalne vlasti riješe taj problem u što kraćem roku, jer svaki dan bez škole usporava razvoj djece“, rekla je Žunić.

U saopštenju se navodi da problem prevoza do škole posebno pogađa djecu iz romske i egipćanske zajednice i djecu u ruralnim naseljima, naročito na sjeveru Crne Gore, kao i veliki broj djece koja rastu u siromaštvu.

Kako se dodaje, jedan dio te djece uopšte ne ide u školu zbog nedostatka prevoza, a jedan dio kasni ili ranije napušta nastavu zbog loše organizacije prevoza.

„Privatni sektor može da podrži napore države da poveća broj vozila za prevoz djece do škole, tako da i njih pozivamo da kroz društveno odgovorno poslovanje uspostave saradnju sa školama, lokalnim i nacionalnim vlastima“, poručila je Žunić.

Iz UNICEF-a su rekli da problem nedostatka prevoza do škole pogađa djecu širom Crne Gore već duži niz godina.

Kako su podsjetili, analiza sektora obrazovanja 2015−2020, koju je UNICEF uradio u saradnji s Ministarstvom prosvjete, prepoznala je nedostatak prevoza djece do škola kao jednu od prepreka pristupu obrazovanju za svako dijete.

“Pozvane su institucije da se hitno rješava taj problem zbog kojeg djeca koja rastu u siromaštvu u mnogo manjem broju idu u vrtić, osnovnu i srednju školu u odnosu na svoje vršnjake, pa imaju lošija obrazovna postignuća, a time i manju vjerovatnoću da tokom svog života prekinu međugeneracijski ciklus siromaštva”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, UNICEF sarađuje s vladama u više od 190 zemalja i teritorija širom planete kako bi podržao svako dijete da ostvari pravo na obrazovanje.

