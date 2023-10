Monstat će metod za nedostajuće podatke definisati u zavisnosti od veličine bojkota

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku – Monstat će, u zavisnosti od veličine bojkota, definisati metod procjene nedostajućih podataka, saopštili su iz te institucije.

Iz Monstata su kazali da sprovode finalne aktivnosti za popis stanovništva, koji je planiran od 1. do 15. novembra.

Kako su naveli, Monstat ispunjava u roku sve obaveze, odnosno planirane aktivnosti, isključivo u skladu sa Zakonom o popisu i Uredbom Vlade, koja je nadležna da odlučuje o periodu sprovođenja popisa.

„I pored opstrukcija i politizacije ovog statističkog istraživanja, Uprava postupa profesionalno i u skladu sa svojim nadležnostima i zakonom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da politička kampanja koja donosi ostrašćenost kojom se najavljuje bojkot otvara i pitanje koje se odnosi na rad popisivača na terenu i neugodne situacije sa kojima se popisivači mogu susresti, što može dovesti do osipanja broja već prijavljenih kandidata za popisivače.

Iz Monstata su naveli da su uputili zahtjev Upravi policije u vezi sa procjenom bezbjednosti rada popisivača, dodajući da dodatno razvijaju uputstva za popisivače.

“Jedna od mogućih posljedica bojkota je i njegov uticaj na obuhvat stanovništva popisom sa pratećim posljedicama, te ćemo u zavisnosti od veličine bojkota definisati metod procjene nedostajućih podataka“, naveli su iz Monstata.

Kako su kazali, na dalji proces pripreme utiču i reakcije međunarodne zajednice poput usvajanja amandmana Evropskog parlamenta sa ukazom na potrebu odlaganja popisa do uklanjanja političkog zastoja.

„U vezi sa tim, Uprava za statistiku se obratila na više adresa, nacionalnih i međunarodnih: EUROSTAT-u, Vladi Crne Gore i resornom Ministarstvu finansija, čije odgovore očekujemo“, rekli su iz Monstata.

Oni su naveli da je, osim toga, misija Crne Gore u Briselu dostavila dopis kojim relevantni generalni direktorati Evropske komisije ukazuju da su prilike u Crnoj Gori van ingerencija Monstata i da je u vezi sa tim potrebno djelovanje viših instanci.

Iz Monstata su dodali da je sa tim dopisom upoznato Ministarstvo finansija i Savjet statističkog sistema.

„Tim povodom Savjet je dao apsolutnu podršku sprovođenju popisa bez odlaganja, kao i jednoglasno odlučio da informiše Vladu Crne Gore u vezi sa dopisom iz misije iz Brisela“, naveli su iz Monstata.

Oi su ukazali i na određene tehničke situacije koje nijesu uobičajene u dosadašnjim popisima u Crnoj Gori, iako su ih, kako su dodali, u skladu sa praksom država regiona predvidjeli kao mogući scenario – nedovoljan broj prijavljenih učesnika popisa i osipanje učesnika popisa.

Iz Monstata su kazali da, i pored svega navedenog, nastavljaju aktivnosti u vezi sa popisom jer se približava terensko prikupljanje podataka, shodno zakonskoj obavezi, osim ukoliko Vlada Uredbom izmijeni period sprovođenja popisa.

Prema njihovim riječima, Uprava za statistiku je otvorenija nego ikad do sada za dijalog i kompromis, ali ne kršeći zakone o zaštiti podataka ličnosti, o zvaničnoj statistici i o popisu.

„U prilog procesu kontrole podataka popisa, Uprava za statistiku će pružiti mogućnost svim građanima, nakon unosa podataka, da provjere vjerodostojnost svojih ličnih podataka u bazi popisa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Monstat, cilju potpune transparentnosti procesa sprovođenja popisa, otvorio kontrolu procesa popisa i za političke partije, što je potrebno regulisati pravnim aktom.

Iz Monstata su istakli da im do sada nije stigao nijedan zvaničan zahtjev za razmatranje potencijalnog modela kontrole od političkih i drugih subjekata.

„Ukazano je i da prihvatamo potencijalno uvođenje modela kontrole, a koji se odnosi na uključivanje političkih subjekata u popisne komisije u skladu sa njihovim nadležnostima definisanih članom 16 Zakona o popisu, kao i na kontrole unešenih podataka, koristeći praksu iz 2011. godine“, navodi se u saopštenju.

