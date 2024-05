Cijene nafte porasle iznad 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 84 USD budući da su smanjene zalihe u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i poboljšani kineski uvoz raspršili strahovanja od posustajanja potražnje u dva vodeća svjetska potrošača.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 57 centi i iznosila je 84,15 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 79,55 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce je u četvrtak ohrabrio pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za 1,4 miliona barela, prema izvještaju Ministarstva energetike, objavljenom u srijedu. Analitičari su očekivali skromniji pad, od 1,1 milion barela.

Ministarstvo objašnjava pad zaliha nafte pojačanom rafinerijskom preradom, od 307 hiljada barela dnevno.

Podaci su raspršili strahovanja od posustajanja potražnje u najvećem svjetskom potrošaču nakon što je izvještaj udruženja proizvođača API, prema navodima izvora, bilo pokazalo blagi rast zaliha, za nekih 500 hiljada barela.

Ulagače je oraspoložila i Kina nakon što su carinski podaci za april pokazali 5,45 odsto veći uvoz nafte nego u istom prošlogodišnjem mjesecu. Kineski kupci uvezli su u aprilu 44,72 miliona tona nafte ili 10,88 miliona barela dnevno.

Zbog praznika u Austriji gdje je sjedište Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavljeno koliko je u srijedu koštao barel korpe nafte njenih članica. U utorak mu je cijena iznosila 83,6 USD.

