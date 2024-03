Martinović: Oko 30 miliona EUR za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će tokom ove godine kroz dostupne programe podržati projekte iz oblasti zaštite životne sredine od oko 30 miliona EUR, saopštio je resorni ministar Vladimir Martinović.

Projekte će implementirati Eko-fond.

Martinović je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao da će sredstva prikupljena od zagađivača po principu „Zagađivač plaća“, kao i od aukcije CO2 kredita u prošloj godini, rezultirati plasmanom za projekte koji se uveliko sprovode i koji doprinose očuvanju životne sredine.

“Kada govorimo o kontinuitetu i spremnosti da ulažemo u iste ili slične projekte, ove godine smo iz istih izvora od kojih se prikupljaju sredstva, planirali da građanima, privredi i javnom sektoru, obezbijedili oko 11 miliona EUR direktne bespovratne finansijske podrške”, naveo je Martinović.

Kako je rekao, kada se svemu tome doda i implementacija paketa podrške Evropske komisije za saniranje energetskog siromaštva kroz mjere energetske efikasnosti, građani će imati direktnu podršku od ukupno osam miliona EUR i stepen subvencije čak preko 50 odsto, a sektor turizma 3,5 miliona EUR za iste mjere.

“Sa ponosom možemo da kažemo da je u ovogodišnjem ciklusu implementirana, definisana i planirana podrška građanima, privredi i javnom sektoru, uz dodatna sredstva prikupljena od međunarodne saradnje, oko 30 miliona EUR i da najavimo kontinuitet ovih mjera i projekata, jer građani to zaslužuju”, naveo je Martinović.

On je naglasio da je u toku priprema za drugu fazu projekta Solari 5000+, kao nastavak uspješno realizovane prve faze projekta Solari 3000+ i 500+ koje je pokrenuto u saradnji Ministarstva, Eko fonda i Elektroprivrede.

Martinović je dodao da su građani, interesovanjem i odlukom da instaliraju foto naponske sisteme na svojim krovovima, postali pioniri energetske tranzicije.

“Međutim, to je samo jedan od koraka kada se govori o korišćenju novca koji država ubira od ekoloških naknada a koji će protokom vremena brojati desetine miliona eura na godišnjem nivou”, zaključio je Martinović.

