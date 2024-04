Krivična prijava zbog eksploatacije šljunka iz korita Tare

Podgorica, (MINA) – Mojkovačka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv R.B. (63) zbog eksploatacije šljunka iz korita Tare, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, R.B. se sumnjiči za krivično djelo krađa žaštićenog prirodnog dobra.

„Pripadnici mojkovačke policije su 28. marta u prijepodnevnim časovima zatekli R.B. (63) sa svojim radnim mašinama u koritu Tare u mjestu Gornja polja u opštini Mojkovac“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je utvrđeno je da je R.B. eksploatisao šljunak, nakon čega je sa time upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je kvalifikovao krivično djelo.

Oni su apelovali na građane da ne devastiraju korito Tare i podsjetili da je na snazi Odluka Vlade o moratorijumu – zabrani dalje eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita.

„Odluka je, između ostalog, rezultat potrebe da regulacioni planovi i koncesioni akti koji iz njih proističu obezbijede eksploataciju u svrhu regulacije vodotoka i garantuju obezbjeđenje javnog interesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je odluka i rezultat potrebe revitalizacije stanja životne sredine u riječnim koritima, zaštite i očuvanja biodiverziteta, a posebno ribljih staništa, ribljeg fonda i kvaliteta voda.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac će u cilju suzbijanja pojava koje imaju negativne ekološke i ekonomske posljedice i u narednom periodu sprovoditi intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti“, poručili su iz policije.

