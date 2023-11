Krajnje vrijeme za suštinske promjene i adekvatan odnos prema studentima

Podgorica, (MINA) – Donosioci odluka i dalje su nespremni da se suštinski pozabave onim na šta ukazuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG), ocijenili su iz krovne studentske organizacije, poručujući da je krajnje vrijeme za suštinske promjene i adekvatan odnos društvenih aktera prema studentima.

Iz SPUCG su to naveli u čestitki povodom 17. novembra – Međunarodnog dana studenata, koji visokoškolci širom svijeta obilježavaju prisjećajući se dešavanja iz 1939. godine, kada su nacisti pogubili 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije.

„Taj dan svake godine je prilika ne samo da se prisjetimo onih koji su bili simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo, već i da na temeljima i putu koji su trasirale prethodne generacije, ukažemo na to što je potrebno uraditi za našu bolju budućnost“, rekli su iz SPUCG.

Predsjednik SPUCG Andrej Vukčević naveo je da na probleme ukazuju duže vrijeme.

Kako je kazao, u proteklom periodu ostvareni su pomaci malog ili ograničenog dometa, ali izazovi su brojni i zahtjevaju što hitniju i odlučniju reakciju, prvenstveno nadležnih institucija, ali i drugih struktura društva.

„Očekivanja su velika imajući u vidu to da se radi o generaciji koja je najveći potencijal društva, a realnost da su donosioci odluka i dalje nespremni da se suštinski pozabave onim na što ukazujemo osluškujući poruke koje dobijamo sa svih fakulteta, od više od 20 hiljada mladih“, naveo je Vukčević.

Prema njegovim riječima, značajan pomak ostvaren je kada su nadležni, na inicijativu SPUCG, značajno povećali naknadu za studentski kredit, stipendije i stručno osposobljavanje.

Međutim, kako je kazao Vukčević, rješavanje tih pitanja je nedovoljno, jer mnoga druga već dugo čekaju na rješavanje.

Vukčević je rekao da će iz SPUCG i dalje ponavljati da je procenat nezaposlenih visokoškolaca na visokom nivou i da se studiranje sve više svodi samo na formu i proklamovano ispunjavanje zakonskih standarda.

„Opominjaćemo da se praktična nastava i dalje ne sprovodi dosljedno i na način da studente adekvatno pripremi za tržište rada“, naveo je Vukčević.

On je dodao da će ukazivati i na to da je Program stručnog osposobljavanja zreo za korjenitu reformu i da, u formi u kojoj postoji, ne opravdava značajna sredstva uložena u njegovu realizaciju.

„Alarmiraćemo nadležne da napokon moramo da uspostavimo Studentski servis po ugledu na zemlje regiona i Evrope, koji će studentima omogućiti da kroz privremene i povremene poslove zarade za studentske potrebe i pripreme se za stalni radni angažman“, naveo je Vukčević.

Prema njegovim riječima, alarm je upaljen prije par godina, ali i dalje nema na vidiku rješenja za neka od suštinskih pitanja, kao što su sprečavanje hiperprodukcije diploma, sprovođenje rangiranja univerziteta, ili suštinska provjera diploma koje dolaze iz zemalja regiona.

„I tako, čekajući rješavanje starih i godinama i decenijama prisutnih, svjedočimo pojavi novih problema“, kazao je Vukčević.

On je rekao da su na posljednji u nizu, koji se tiče potrebe izgradnje novog studentskog doma u Podgorici i poboljšanja uslova u postojećim, ukazali nadležnima i da sa pažnjom i nestrpljenjem čekaju njihov odgovor.

Vukčević je dodao da je Glavni grad, kada je u pitanju podstanarski život, postao skup i za zaposlene sa prosječnim primanjima, a kamoli za studente.

Spisak problema i lijepih želja je, kako je rekao, podugačak.

Vukčević je naveo da studenti možda najviše ispaštaju zbog turbelentnog vremena u kojem se, zbog dnevno političkih pitanja, podjela ili tema koje bi trebalo da su odavno arhivirane, zaboravljaju oni koji su budućnost društva.

„Daleko od fokusa donosilaca odluka, populacija smo koje se nadležni sjete samo u rijetkim situacijama“, smatra Vukčević.

Oni je kazao da zato i ne čudi što je većina mladih profesionalnu i životnu sreću potražila u inostranstvu i što se, nažalost, takav trend nastavlja.

Vukčević je istakao da je jasno da je krajnje vrijeme za suštinske promjene i adekvatan odnos svih društvenih aktera prema studentima.

„Drage koleginice i kolege, neka nam je srećan Međunarodni dan studenata, u nadi da ćemo naredni dočekati u boljem raspoloženju, sa uslovima studiranja i pozicijom u društvu koja će biti primjerenija“, naveo je Vukčević.

