Korać: Na 100 hiljada stanovnika imamo 50 sudija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora na 100 hiljada stanovnika ima 50 sudija, kazao je predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać, navodeći da se ne javlja dovoljan broj kandidata za sudije i da nema interesovanja za rad u pravosuđu.

Korać je, na konferenciji za novinare, rekao da očekuje da se riješi pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda.

“Sudski savjet je raspisao osmi oglas za izbor predjsednika Vrhovnog suda i nikako ne može, niti hoće, da utiče na izbor predsjednika tog suda”, kazao je Korać, prenosi portal RTCG.

Ipak, kako je dodao, nijesu sigurni ni da će sada do toga doći.

“Mi radimo svoj posao i nijedan oglas nije ostao a da nije objavljen. Bilo bi poželjno da glasaju kako god hoće, mi ne želimo da im ukažemo kako da glasaju”, istakao je Korać.

On je naveo da bi se boljom organizacijom suda, praksi odlaganja ročišta stalo na put.

“Za to dugo trajanje, mislim da ima objektivnih i subjektivnih razloga. Objektivni su prostorni, tehnički i personalni. Prema nekim istraživanjima, pokazalo se da je značajan broj odlaganja bio zbog optuženih i zbog sudija”, rekao je Korać.

Kako je kazao, vjeruje da bi se nekim dodatnim zalaganjem, koncentracijom postupaka – dokaza, rigoroznijim kažnjavanjem i sprečavanjem zloupotrebe procesnih pravila, radilo u pravcu povećanja efikasnosti rada.

Korać smatra da bi trebalo izmijeniti neke odredbe Zakona o krivičnom postupku.

“Slučaj Vesne Medenice je konkretan. Jednom boljom organizacijom i planiranjem suda, tome bi se moglo stati na put”, smatra Korać.

On je ocijenio da stanje u crnogorskom pravosuđu može biti bolje.

“Ažurnost ostaje na istom nivou, efikasnost pada. Razlog za to je nedostatak sudija. Ne javlja se dovoljan broj kandidata za sudije pa se sudstvo i Sudski savjet nađe da ne može da obezbijedi drugog sudiju, niti da nekog sudiju pošalje na drugo mjesto bez njegove saglasnosti”, rekao je Korać.

On je kazao da je saglasan da sudstvo na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) može biti neki kamen spoticanja, ali smatra da mora biti odgovornosti na svim organama vlasti.

“Bez odgovornosti nema dobrog obavljanja posla. I sud i sudije istovremeno treba da su odgovorni i otvoreni prema javnosti i više nego što jesu. Imamo 50 sudija na 100 hiljada stanovnika”, naveo je Korać.

Kako je rekao, tokom izvještajnog perioda vođena su tri disciplinska postupka po predlozima za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije.

Članica Sudskog savjeta Sanja Konatar kazala je da je Sudskom savjetu dat rok do 24. aprila da okonča izbor predsjednika Vrhovnog suda.

Ona je rekla da je zbog toga Sudski savjet apelovao na sudije Vrhovnog suda da na proširenoj sjednici izaberu jednog kandidata.

Član Sudskog savjeta Miodrag Iličković kazao je da je neshvatljivo da 17 sudija Vrhovnog suda ne može da predloži jednog kandidata.

“Imperativ je svih da se izabere predsjednik Vrhovnog suda. Željno čekamo izmjene zakona da se konačno riješi ovo pitanje”, dodao je Iličković.

Član Sudskog savjeta Dražen Medojević kazao je da je pokretanje odgovornosti sudija isključivo u nadležnosti Vrhovnog suda.

“U svim tim anomalijama mislim da se izlazi iz okvira Sudskog savjeta. Tu treba sveobuhvatna akcija i izvršne i zakonodavne vlasti i treba opšta mobilnost na nivou cjelokupne zajednice i društva”, rekao je Medojević.

Kako je kazao, moraju se mijenjati Zakoni.

“Predsjednici sudova, predsjednik Vrhovnog i Apelacionog suda, svi elementi treba da se pokrenu, mnogo je složeno”, istakao je Medojević.

