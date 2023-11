Đurović: Poruke Fon der Lajen jasne, izvještaj o napretku kao prošli

Podgorica, (MINA) – Poruke predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen tokom posjete Crnoj Gori bile su pozitivne, ali odmjerene, kazala je predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović, ocjenjući da se ne može očekivati da naredni izvještaj o napretku bude bolji od prošlogodišnjeg.

Ona je, u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” na Televiziji Crne Gore, rekla da je posjeta Fon der Lajen imala dobar tajming i da je bila sa jasnim porukama.

“Poruke za Crnu Goru bile su baš diplomatske, pozitivne, ali odmjerene sa očekivanjima da Crna Gora mnoge aspekte svog javnog života, demokratskih i ekonomskih reformi konsoliduje da bi bila spremna”, navela je Đurović.

Kako prenosi Portal RTCG, ona indikativnim smatra to što će Crna Gora samo sedmicu nakon posjete dobiti izvještaj o napretku.

“Tako da je tajming interesantan u smislu komparacije šta će pisati u izvještaju, a kakav je set diplomatskih pozitivnih poruka koje smo dobili”, dodala je Đurović.

Ona smatra da se ne može očekivati da naredni izvještaj o napretku bude bolji od prethodnog.

“Ne možemo očekivati da će u tom izvještaju biti ništa bolje od prošlogodišnjeg, a onda shodno tome će uslijediti i preporuke i zaključci“, kazala je Đurović.

Ona je navela da izvještaj nije sveto pismo, ali je jako važan.

„I treba ga onda pretvoriti u neki akcijski dokument, podijeliti ga po prioritetima i napraviti dobru unutrašnju koordinaciju, osnažiti strukture, napraviti akcioni plan za deblokiranje procesa, i da se to redovno prati”, rekla je Đurović.

Ona je, odgovarajući na pitanje koliko je realno očekivati skorije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), kazala da smatra da EU na velika vrata vraća regionalni pristup.

“Mnogo im je jednostavnije da posmatraju 17,5 miliona kupaca evropskih roba nego šest složenih zemalja sa velikim brojem političkih pitanja“, rekla je Đurović.

Oni su se, kako je dodala, odlučili da pričaju o onome što je bezbolnije, o ekonomskoj integraciji, misleći da će to biti pitkije za građane i prihvatljivije za političare.

“Savjetovala bih kolege da se bolje pripreme za neke buduće pregovaračke runde, da pokušaju da obnove institucionalne memorije koje su se pogubile, odvoje budžete i zategnu pregovore“, navela je Đurović.

Kako je kazala, treba obećati ono što se može ispuniti i dozvoliti javnosti i EU da to povremeno objaktivno provjeri.

„To je najbolji put povratka kredibiliteta procesu i povratka povjerenja”, rekla je Đurović.

