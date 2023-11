Donirali opremu za fizičko vaspitanje školi u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Kompanija One donirala je opremu za fizičko vaspitanje Srednjoj mješovitoj školi (SMŠ) „Braća Selić“ u Kolašinu.

Iz kompanije One su saopštili da su proslavljena rukometašica i predstavnica Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Katarina Bulatović i crnogorska teniserka Danka Kovinić održale čas đacima te škole.

Kako su naveli, čas fizičkog u SMŠ „Braća Selić“, uz One, Kovinić i Bulatović, bio je jedan od onih gdje svi učestvuju, utrkuju se da pokažu vještine, ali i da nauče nešto novo.

„Nove lopte, koje su samo dio opreme koju je toj školi donirala kompanija One, odmah su izdvojene iz mreža i igra, satkana od motivacije vrhunskih sportistkinja i brzina, je počela“, kaže se u saopštenju.

Bulatović je rekla da vjeruje da je fizičko vaspitanje početak svega.

„Školske sale su osnov za bavljenje sportom, ali ih nemamo onoliko koliko bi trebalo“, kazala je Bulatović.

Ona je navela da joj je drago što će djeca imati bolje uslove na času fizičkog vaspitanja.

Kovinić je istakla da je uvijek znala da će igrati tenis, ali ne i da će biti profesionalna sportistkinja.

„Privuklo me je to što je na teniskim terenima u Herceg Novom bilo mnogo djece, a ja sam voljela društvo. Tada nijesam ni znala da je tenis individualni sport, imala sam pet-šest godina“, navela je Kovinić.

Ona je dodala da je imala dobre rezultate i u mlađim kategorijama, i kao juniorka, i da je tako sve vodilo ka profesionalnim vodama.

„Sport nas odmalena uči da moramo da poštujemo saigrača, ali i protivnika. A kao profesionalni sportista posebno treba da vodite računa o svemu, kako na terenu, tako i van njega“, rekla je Kovinić.

Predstavnica kompanije One Tina Raičević kazala je da, čekajući Olimpijadu u Parizu, Olimpijska mreža Crne Gore širi olimpijski duh u crnogorskim školama, jer je želja da sportisti i sportistkinje imaju što više navijača, naročito među djecom.

„Odlučili smo da našim sportistima i sportistkinjama pošaljemo snažnu podršku za pobjedu i što bolji plasman“, navela je Raičević.

Ona je rekla da, u međuvremenu, žele da djeca u svim crnogorskim školama otkriju čari i ljepote sporta, ali i dostignuća u različitim disciplinama u okviru fizičkog vaspitanja.

„Ovaj čas, koji drže zvijezde našeg sporta, nosi sijaset važnih poruka o tome koliko je sport važan, koliko nas uči vrijednostima života, među kojima su najvažnije fer plej i zajedništvo, ali i da je sport takođe zabava, nadahnuće, dobar osjećaj i zdravlje“, poručila je Raičević.

Ana Šćepanović Golubović, direktorica SMŠ „Braća Selić”, zahvalila je kompaniji One, navodeći da je donacija opreme za časove fizičkog veoma značajna.

Ona je kazala da njihova škola nema fiskulturnu salu i da im je svaki materijal koji dobiju za realizaciju nastave fizičkog izuzetno značajan.

„Učenici su impresionirani što su sa njima na času naše poznate sportistkinje, koje na ovaj način promovišu zdrave stilove života“, rekla je Šćepanović Golubović.

Učenik trećeg razreda srednje škole Andrej Milošević stonim tenisom se bavi već deset godina, jako je uspješan i državni prvak u svim kategoriijama.

On je kazao da mu je čas bio jako zanimljiv, posebno jer su gošće bile poznate sportistkinje koje su ispričale svoje priče i iskustva sa takmičenja.

„Nastupam za reprezentaciju i ovo što sam od njih čuo još me je više podstaklo da se borim za svoju zemlju, nikad ne odustajem i da uvijek vjerujem da ću da uspijem“, rekao je Milošević.

Kako je saopšteno iz kompanije One, učenica trećeg razreda Gimnazije, Milica Vukanić, ranije se bavila odbojkom, a sada gimnastikom, ali samostalno, jer u Kolašinu nema gimnastičkog kluba.

Vukanić je kazala da joj je nastavnik fizičkog u osnovnoj školi dao veliku podršku.

„Sjećam se da, dok su ostali igrali košarku ili fudbal, nastavnik je sa mnom trenirao gimnastiku. Vaša podrška će našim učenicima biti podsticaj da se bave sportom, ali i da radimo na promovisanju sporta kod mladih“, navela je Vukanić.

Igor Peković, profesor fizičkog vaspitanja u SMŠ „Braća Selić”, kazao je da su učenici shvatili da se kroz sport i uopšte kroz nastavu fizičkog vaspitanja razvijaju timski duh i liderstvo.

„Ulaganje u nastavu fizičkog vaspitanja nije ulaganje samo u našu djecu nego i ulaganje u budućnost društva“, poručio je Peković.

Kako je saopšteno, ova akcija dio je važnog društveno odgovornog projekta „Uči, saznaj i pokreni se“ kompanije One i COK-a, a podržali su je ministarstva prosvjete i sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS