Brej: Vrijedan doprinos ANB-a u okviru kolektivnog sistema bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – NATO podržava crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB) i njeno rukovodstvo, poručio je pomoćnik Generalnog sekretara Alijanse za obavještajne i bezbjednosne poslove Skot Brej, ističući da je vrijedan doprinos ANB-a u okviru NATO kolektivnog sistema bezbjednosti.

Brej je to rekao na sastanku sa direktorom ANB-a Borisom Milićem.

Kako je saopšteno iz ANB-a, razgovori su bili fokusirani na aktuelna regionalna dešavanja i bezbjednosne izazove, kao i NATO bezbjednosne prioritete, politike i strateške pravce.

“Posebno je potenciran značaj zajedničkih napora i saradnje u okviru Alijanse u svijetlu aktuelnih i anticipiranih geo-strateških izazova”, kaže se u saopštenju.

Brej je, kako se navodi, iskazao punu podršku ANB-u i njenom rukovodstvu.

On je zahvalio za kontinuiranu posvećenost i vrijedan doprinos crnogorske ANB u okviru NATO kolektivnog sistema bezbjednosti.

Milić je Breja upoznao sa ključnim prioritetima u radu Agencije,

Brej će se, u okviru dvodnevne posjete Crnoj Gori, sastati sa najvišim zvaničnicima Vlade Crne Gore.

