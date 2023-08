Begović zatražila provjeru postupanja tužioca povodom događaja u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović zatražila je provjeru postupanja dežurnog tužioca bjelopoljskog Višeg državnog tužilaštva povodom događaja u Kolašinu, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Dežurni tužilac se, kako se navodi, izjasnio da se povodom prijave M.Ž. iz Kolašina protiv stranog državljanina ne stiču elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Strani državljanin kažnjen je novčano jer se, kako se navodi u rješenju kolašinskog Suda za prekršaje objavljenom društvenim mrežama, ponašao bestidno i uvrjedljivo prema M.Ž., dok je oštećenoj, jer se fizički odbranila od napada, izdata opomena i naloženo da plati sudske troškove.

Iz VDT-a su kazali da je Begović zatražila detaljan izvještaj o informacijama kojima je dežurni državni tužilac raspolagao prilikom donošenja odluke.

“Kako bi se utvrdilo da li je u tom slučaju donio pravilnu odluku“, ističe se u saopštenju.

Iz VDT-a su rekli da će Begović u narednom periodu održati sa rukovodiocima svih državnih tužilaštava u cilju povećanja efikasnosti i blagovremenog postupanja.

Kako su naveli, tema sastanka će biti i postupanje državnih tužilaštava u predmetima koji se odnose na maloljetnike.

