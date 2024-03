Dražen Medojević predsjednik Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija

Podgorica, (MINA) – Konferencija sudija izabrala je člana Sudskog savjeta Dražena Medojevića za predsjednika Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da je osim Medojevića, kandidat za predsjednika Komisije bio i član Sudskog savjeta Miodrag Iličković.

Članovi Komisije su sutkinja Vrhovnog suda Radojka Nikolić i predsjednik Upravnog suda i Udruženja sudija, Miodrag Pešić.

Etičkim kodeksom sudija, kako se dodaje, propisana su etička načela i pravila ponašanja kojih se sudije moraju pridržavati radi očuvanja, afirmacije i unapređenja dostojanstva i ugleda sudije i sudstva.

“Ako Komisija, u postupku odlučivanja o povredi Etičkog kodeksa sudija, nađe da sudija svojim ponašanjem vrijeđa ugled sudijske funkcije, podnijeće predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije”, pojašnjavaju iz Vrhovnog suda.

Oni su rekli da je na današnjoj konferenciji podnijeta inicijativa za izmjenu poslovnika o radu konferencije.

Dodaje se da je inicijativa prihvaćena i formirana je komisija čija je predsjednica sutkinja Vrhovnog suda Senka Danilović.

Članovi komisije su sutkinja Apelacionog suda Mirjana Popović, sudija Privrednog suda Vladimir Bulatović, sudija Upravnog suda Davor Stojković, sudija Višeg suda u Bijelom Polju Milanka Jokić, sutkinja Osnovnog suda u Danilovgradu Milica Ćetković i sutkinja Suda za prekršaje u Podgorici Ana Radulović.

“Komisija treba da pripremi nacrt poslovnika koji se prije usvajanja na konferenciji sudija, dostavlja na mišljenje sjednici sudija svih sudova”, rekli su iz Vrhovnog suda.

