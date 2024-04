DPS: Akcija SDT-a nastavak revanšizma koji traje od 30. avgusta

Podgorica, (MINA) – Akcija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koja je jutros realizovana, nastavak je prakse revanšizma koji traje od 30. avgusta, a koji za cilj ima kriminalizaciju prethodne vlasti po svaku cijenu, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu SDT-a, uhapsilo je jutros bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

„Jutrošnja akcija SDT-a nastavak je prakse revanšizma koji traje od 30. avgusta, a koji za cilj ima kriminalizaciju prethodne vlasti po svaku cijenu uz ambiciju da se, osim političke štete, sruši i optužnica u slučaju državni udar“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su rekli da je sve što se jutros dogodilo prethodno mjesecima, pa i godinama, najavljivano od beogradskih medija i stranaka aktuelne vlasti.

Kako su kazali iz DPS-a, optužnice su pisane na naslovnim stranama medija, koji su eksluzivno i nezakonito u posjetu sumnjivih SKY materijala i dokumenata iz Agencije za nacionalnu bezbjednost.

„Takođe, interesantno je da za skoro četiri godine u Crnoj Gori nije učinjeno nijedno krivično djelo, budući da SDT i dalje ćuti na stotine krivičnih prijava koje je DPS podnio za očigledne zloupotrebe službenog položaja od strana funkcionera koji su došli na pozicije na talasu tridesetoavgustovskog “oslobođenja”“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su pozvali na poštovanje pretpostavke nevinosti i suzdržavanje od medijskog senzacionalizma.

„Budući da lica koja su jutros lišena slobode su osobe koje su decenijama radile najodgovornije tužilačke i policijske poslove u interesu građana Crne Gore, i bez obzira na iskompleksiranu ostrašćenost zaslužuju pošten tretman u javnosti“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS