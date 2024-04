Podgorica, (MINA) – Zgrada u kojoj su smješteni Viši, Apelacioni, Vrhovni i Ustavni sud, kao i zgrada Osnovnog suda u Podgorici evakuisane su zbog dojava o navodno postavljenim bombama.

Policija je na terenu.

“Pregled je u toku”, rekli su iz Uprave policije Agenciji MINA.

