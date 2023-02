Dinamičniji pristupni proces Crne Gore moguć nakon stabilizacije u državi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je daleko odmakla u procesu evropskih integracija, a trenutno usporen pristupni proces mogao bi se ponovo dinamizirati nakon uspostavljanja stabilnosti i uz proevropsku vladu, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Plenković se, drugog dana Minhenske bezbjednosne konferencije tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, saglasio sa ocjenom da je organizovanje predsjedničkih i nakon toga parlamentarnih izbora ključno za Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika Crne Gore, Plenković je, uz ocjenu da je najava kompletiranja Ustavnog suda dobra vijest, naglasio je da je ambicija Crne Gore ka Evropi sasvim čista.

On je rekao da je Crna Gora daleko odmakla i da bi se trenutno usporen proces pristupanja, nakon uspostavljanja stabilnosti i uz proevropsku vladu, mogao ponovo dinamizirati.

“Povratak iz trenutnog imidža disfunkcionalnosti u reformski orjentisan imidž je ono što Hrvatska dobrosusjedski poručuje Crnoj Gori”, poručio je Plenković.

Đukanović je čestitao Hrvatskoj ulazak u euro i Šengen zonu, pozdravljajući stalni napredak te države na sustizanju evropskog nivoa života.

“On je istakao da to predstavlja i veliko ohrabrenje za sve nas uz iskazano poštovanje za sve što Hrvatska radi za Crnu Goru i druge zemlje Zapadnog Balkana kao odgovoran susjed koji podržava evropsku integraciju Zapadnog Balkana, i čija riječ ima posebnu težinu u evropskom društvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Đukanović je podijelio sa Plenkovićem informacije o aktuelnim prilikama u regionu i Crnoj Gori uz ocjenu da je povratak stabilnosti preduslov za normalizaciju prilika i nastavak euroatlanskog puta.

