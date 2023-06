DIK večeras utvrđuje privremene rezultate parlamentarnih izbora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdiće večeras privremene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju.

Kako je saopšteno iz DIK-a, sjednica će biti održana u prostorijama stare zgrade Vlade, sa početkom u 20 sati i 30 minuta.

Prema preliminarnim podacima Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), Pokret Evropa sad je na parlamentarnim izborima osvojio 24 mandata, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, 21 mandat.

Albanski forum imaće u Skupštini dva predstavnika, a Albanska alijansa i Hrvatska građanska inicijativa po jednog.

Prema podacima CEMI-ja koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa osvojila je dva mandata, dok preliminarni podaci Centra za demokratsku traziciju pokazuju da je ova lista ispod cenzusa.

Na granici cenzusa su Socijaldemokratska partija i lista “Pravda za sve”, a izborni prag nijesu prešli Pokret za promjene, pokret Preokret, Narodna koalicija “Složno i tačka, i “Mi možemo”.

