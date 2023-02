DIK večeras o Spajićevoj kandidaturi

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) raspravljaće večeras o kandidaturi lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića za predsjednika Crne Gore.

Tu informaciju su agenciji MINA potvrdili iz DIK-a.

Mladi Pokreta Evropa sad predali su u četvrtak DIK-u predsjedničku kandidaturu Spajića.

Član Predsjedništva Pokreta Janko Odović saopštio je, prilikom predaje potpisa, da kandidaturu Spajića podnose “u skladu sa zakonom i Ustavom”.

On je u DIK-u pokazao potvrde o prebivalištu i državljanstvu Spajića.

DIK je do sada potvrdio samo kandidaturu jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića.

Učešće na izborima najavili su i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić, kao i predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a kandidature se mogu podnositi do 26. februara.

