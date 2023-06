DIK odbio prigovore SDP-a i Pravde za sve

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) odbila je pet prigovora Socijaldemokratske partije (SDP) i izborne liste Pravda za sve na rad opštinskih izbornih komisija (OIK) Tivat i Ulcinj.

Komisija je, kako se navodi u saopštenju, danas na sjednici jednoglasno odbila četiri prigovora kandidata za poslanika liste SDP – Za našu kuću Ćazima Lisičića na rješenja OIK Tivat.

Iz DIK-a su rekli da je uvidom u izborni materijal sa dva biračka mjesta utvrđeno da se broj glasačkih listića i broj kontrolnih kupona slaže sa potpisima u izvodu iz biračkog spiska.

“Jednoglasno su odbijena i preostala dva prigovora iz razloga jer je DIK utvrdio da se navodi prigovora ne odnose na činjenice koje su osporavane pred OIK Tivat”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je odbijen i prigovor kandidata sa izborne liste Pravda za sve, Ivana Vukićevića, na rješenje OIK Ulcinj.

Iz DIK-a su kazali da podnosioci prigovora, u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, imaju pravo da u zakonskom roku izjave žalbu Ustavnom sudu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS