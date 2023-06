DIK: Nema uslova za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) saopštila je da se nijesu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. juna, jer još traju rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u i žalbi Ustavnom sudu.

Iz DIK-a su podsjetili da rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora ističe noćas u ponoć.

“Imajući u vidu da postupci po prigovorima i žalbama još uvijek traju, odnosno da rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u, odnosno žalbi Ustavnom sudu još uvijek nijesu istekli, nijesu se stekli zakonski uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora i njihovo objavljivanje“, navodi se u saopštenju.

Iz DIK-a su kazali da je od održavanja izbora, 11. juna 2023. do danas Komisija primila ukupno 24 prigovora, po kojima je ovaj organ postupao blagovremeno i u zakonskom roku od 24 sata.

“Na razloge kašnjenja u određenoj mjeri uticala je činjenica da su podnosioci prigovora izbornim komisijama, odnosno žalbi Ustavnom sudu, koristili posljednji rok za predaju istih, koristeći se svojim nespornim zakonskim pravom“, rekli su iz DIK-a.

Oni su pojasnili da rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u na odluke opštinskih komisija, odnosno žalbi Ustavnom sudu na odluke DIK-a, počinju teći od trenutka uručenja odluke.

“Kako se na sve radnje u vezi sa dostavljanjem rješenja, zaključaka, kao i drugih akata, spisa, isprava, podnesaka i slično shodno primjenjuju pravila propisana za dostavljanje u upravnom postupku, DIK i druge nadležne opštinske izborne komisije bile su dužne primjenjivati Zakon o upravnom postupku, u skladu sa kojim su se, po zahtjevu podnosilaca, odluke uručivale poštom“, kaže se u saopštenju.

Iz DIK-a su, govoreći o legitimnom pravu podnosilaca prigovora da zahtijevaju da im odluke budu uručene na taj način, istakli da se radi o još jednoj okolnosti na koju ovaj organ nije mogao uticati, a koja će uticati na prolongiranje utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezltata izbora.

„Saglasno Zakonu, u roku od 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora i žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po prigovoru ili žalbi, DIK će održati sjednicu na kojoj će biti utvrđeni konačni rezultati izbora, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, navodi se u saopštenju.

Iz DIK-a su naglasili da kašnjenje u utvrđivanju i objavljivanju konačnih rezultata izbora nije uslovljena greškom izborne administracije budući da je Državna izborna komisija o svakom prigovoru odlučila u roku od 24 sata.

„Već neusklađenošću odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnose na rok za utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora sa rokovima iz Zakona o upravnom postupku koji se odnose na dostavljanje akata“, saopštili su iz DIK-a.

