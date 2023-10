Đeljošaj: U toku konsultacije o učešću u novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da su u toku analize i konsultacije u okviru te koalicije o eventualnom učešću u novoj vladi.

On je prethodne sedmice najavio da će Albanski forum do ponedjeljka odlučiti da li će biti dio nove vlade.

“U toku su analize i konsultacije u okviru Albanskog foruma, kada budemo imali konačan stav, obavijestićemo blagovremeno javnost”, naveo je Đeljošaj na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da dobre i ovako ozbiljne odluke ipak zahtijevaju malo više vremena.

“Ovo će se pozitivno odraziti i na plaćene „analitičare“ za dodatni honorar za naručene tekstove u targetiranju Albanaca, moram malo da razmišljam i o ekonomskom razvoju”, rekao je Đeljošaj.

