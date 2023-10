Đeljošaj: Večeras konačan stav o vladi

Podgorica, (MINA) – Albanski forum donijeće večeras konačan stav u vezi sa učešćem u novoj vladi, kazao je lider te partije Nik Đeljošaj.

On je rekao da će, na osnovu predloženog sporazuma, četiri ključna spoljnopolitička pitanja za Albanski forum, u koja se ne može i neće sumnjati, potvrditi svi konstituenti nove vlasti po potpisivanju sporazuma.

“A to su da je država Crna Gora članica NATO saveza, da je priznala nezavisnost Kosova, da je država osudila rusku agresiju i zalaže se za prava Ukrajine, i da je Crna Gora uvela i podržava sankcije EU protiv Rusije”, naveo je Đeljošaj na Fejsbuku /Facebook/.

Đeljošaj je kazao da je garancija da to neće i ne može biti dovedeno u pitanje sastav 44. Vlade Crne Gore, koja po Ustavu vodi unutrašnju i spoljnu politiku.

Kako je rekao, u predlogu sporazuma se ističe da će koalicija Za budućnost Crne Gore podržavati Vladu bez direktnog učešća.

