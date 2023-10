Đeljošaj: Albanski forum prihvatio učešće u Spajićevoj vladi

Podgorica, (MINA) – Albanski Forum večeras je odlučio da podrži programska načela mandatara Milojka Spajića, za formiranje 44. vlade, čime je prihvatio učešće u njoj, rekao je nosilac liste te koalicije Nik Đeljošaj.

Đeljošaj je na Fejsbuku /Facebook/ kazao da Albanski forum, kao najveći politički subjekat Albanaca u Crnoj Gori, na taj način želi da potvrdi programska opredjeljenja svih subjekata koji ga čine

“Da Albanci u Crnoj Gori budu istinski partner svim demokratskim, prozapadnim snagama u Crnoj Gori, na njenom evropskom i evroatlanskom putu”, dodao je Đeljošaj.

On je kazao da je donošenje takve odluke bilo olakšano demokratskim, prozapadnim duhom samih programskih načela Spajića, posebno onih koja govore o odlučnosti da se istraje na putu za ulazak u Evropsku uniju (EU).

“Uz spremnost na potpuno usklađivanje vanjske politike Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući i sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, kao i da Crna Gora bude kredibilni član NATO saveza i da nastavi prijateljsku saradnju sa svim susjednim državama, uključujući i Republiku Kosovo”, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da Albanski forum to čini i zbog njihove namjere da učešćem u Vladi doprinose unapređivanju statusa i položaja Albanaca u Crnoj Gori, na osnovama demokratskih standarda EU po pitanju prava nacionalnih manjina.

Kako je Đeljošaj dodao, u tom pravcu, Albanski forum će ponuditi konkretan dokument, koji će na principima afirmativne akcije omogućiti ravnopravno učešće Albanaca u društvenim kretanjima.

Prema njegovim riječima, poseban akcenat tog dokumenta biće na njihovoj proporcionalnoj zastupljenosti u državnim institucijama i javnim službama Crne Gore, kao i na decentralizaciji vlasti, što podrazumijeva više autonomije lokalnim samoupravama.

“Radi postizanja navedenog, Albanski Forum je spreman na saradnju i sa subjektima sa kojima je u dosadašnjim demokratskim procesima bilo razlika, ali ih je vrijeme ublažilo i učinilo da se shvati neophodnost zajdničkog djelovanja na učvršćivanju i daljem njegovanju suživota u demokratskoj, nezavisnoj i suverenoj Crnoj Gori”, rekao je Đeljošaj.

To, kako je zaključio, potvrđuje i potpis svih subjekata koji daju podršku budućoj Vladi, na ponuđenom Sporazumu čija su programska opredjeljenja kompatibilna i sa programskim ciljevima Albanskog Foruma.

