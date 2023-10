Delegacija EU: Crna Gora da nastavi stoprocentnu usaglašenost sa našom spoljnom i bezbjednosnompolitikom

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna proevropska, stabilna, funkcionalna i sposobna vlada koja će zadržati strateški put zemlje ka Evropskoj uniji (EU) i sprovesti reforme iz EU agende kako bi napredovala ka pristupanju, poručili su iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Očekujemo da će Crna Gora nastaviti da bude stoprocentno usaglašena sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, demonstrirajući posvećenost zemlje strateškom pravcu EU”, saopštili su iz Delegacije Vijestima, odgovarajući na pitanja kako gledaju na moguće formiranje manjinske vlade koju bi iz parlamenta, bez učešća u njoj, podržavala koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Iz Delegacije su naveli da članstvo u EU ostaje težnja ogromne većine crnogorskih građana.

Kako su istakli, presudno je da sve političke snage rade odgovorno na afirmisanju konsenzusa i napretka u tom pogledu, budući da je, kako kažu, dragocjeno vrijeme već izgubljeno.

“Evropska komisija želi da vidi uspostavljanje stabilne i reformske većine u Skupštini. Ta ista većina mora takođe biti sklona izgranji saveza sa opozicijom i postizanju konsenzusa o ključnim EU reformama”, poručili su iz Delegacije.

