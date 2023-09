Đeka: Crna Gora unaprijedila život romske populacije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, uz pomoć nevladinih organizacija i evropskih partnera, u prethodnom periodu smanjivala jaz u društvu i unaprijedila život romske populacije, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Đeka je, na četvrtom ministarskom sastanku o integraciji Roma koji se održava u Skoplju, kazao da je Crna Gora pripadnicima te populacije osigurala bolji pristup pravima i njihovom ostvarivanju, kreirajući time izvjesniju perspektivu i ambijent za poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Kao je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Đeka je podsjetio da je Vlada Crne Gore donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tjela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma, u sklopu procesa proširenja Evropske unije.

Deklaracija će, prema njegovim riječima, biti značajna podrška nacionalnom kordinatoru za pitanja Roma ali i dodatni pokazatelj važnosti koju pridaje pitanje socijalne inkluzije te zajednice.

„Naša bezrezervna posvećenost evropskom putu, vođena zajedničkim vrijednostima, najbolja je potvrda iskrene namjere da kontinuirano unapređujemo položaj ljudskih prava svih naših građana, bez obzira na njihove posebnosti“, naveo je Đeka.

On je rekao da je uvjeren da se zajedničkim snagama može unaprijediti položaj romske i egipćanske populacije, olakšati im pristup zdrastvenom i obrazovnom sistemu, tržištu rada shodno ciljevima Poznanjske deklaracije.

“Obaveza svih nas je da implementiramo antidiskriminacione politike kroz poštovanje ljudskih prava svih građana”, istakao je Đeka.

On je kazao da je istovremeno neophodna dobra koordinacija svih nadležnih institucija, naročito na lokalnom nivou.

Kako se navodi u saopštenju, Đeka je zaključio da je integracija Roma dugoročan proces, ali da će se svakako lakše i brže ostvariti u međusobnoj saradnji i redovnoj komunikaciji.

