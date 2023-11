Đeka: Autori knjiga uvredljivog naslova moraju snositi odgovornost

Podgorica, (MINA) – Žene su u javnom prostoru sve češće izložene ponižavanju i neprihvatljivoj diskriminaciji, što utiče direktno na širenje štetnih stereotipa koji unazađuju društvo, kazao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

On je, u reagovanju povodom publikacije koju je objavio Vojislav Šešelj, naveo da autori knjiga, koji naslovljavaju djela krajnje neprimjereno i uvredljivo, moraju snositi odgovornost za svoje riječi i postupke.

Đeka je rekao da taj čin podstiče negativnu percepciju žena i šteti kako pojedinki, tako i ukupnom društvenom napretku u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

„Povodom krajnje neprimjerenog naslova publikacije Šešelja u kojem proziva bivšu poslanicu Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković, u svoje i ime Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, najoštrije osuđujem upotrebu uvredljivih naslova koji podstiču govor mržnje“, naveo je Đeka.

Medijski prostor, kako je poručio, treba da bude mjesto gdje se akcentuje poštovanje i razumijevanje, a ne širi diskriminacija i mržnja.

„Žene su u javnom prostoru sve češće izložene ponižavanju, neprihvatljivoj kulturi diskriminacije, što utiče direktno i široko na širenje štetnih stereotipa koji unazađuju naše društvo“, navodi se u reagovanju.

