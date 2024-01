De Kro: Biće nas ponovo 28 u EU

Podgorica, (MINA) – Belgija se zalaže za što skorije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), a na tom putu izuzetno su važna dostignuća ostvarena odličnom saradnjom 44. Vlade i parlamenta, poručio je belgijski premijer Aleksander de Kro.

Premijer Milojko Spajić se, tokom zvanične posjete Briselu, sastao sa De Kroom.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da je tokom razgovora istaknuto da sve države Zapadnog Balkana mogu imati velike benefite od belgijskog predsjedavanje EU, zbog činjenice da ta država poseban fokus stavlja na integrisanje novih članica.

De Kro je, kako su naveli, poručio da se njegova zemlja zalaže za što skorije pristupanje Crne Gore EU i da su na tom putu izuzetno važna dostignuća postignuta odličnom saradnjom 44. Vlade i parlamenta.

On je kazao da je ekstremno zadovoljan evropskim opredjeljenjem nove Vlade, kao i svime što je postignuto za nekoliko mjeseci.

De Kro je dodao da se nada da će Vlada tokom belgijskog predsjedavanja uraditi još dosta toga.

„Što se tiče regiona visoko ste podigli ljestvicu pregovora i na tome moramo da čestitamo. Bilo nas je u jednom trenutku 28, biće nas u jednom momentu 28 ponovo“, rekao je De Kro.

Spajić je odgovorio da se nada da će to biti već 2028. godine.

Iz njegovog kabineta rekli su da je na sastanku naglašena važnost maksimalnog korišćenja mogućnosti koje nudi Plan rasta.

„Izuzetno cijenimo dodatnu podršku kroz Plan rasta i vjerujemo da će on podstaći reforme, potrebne da nastavimo pravi integracioni put“, kazao je Spajić.

On je rekao da je to, takođe, dobra poruka građanima da proces pristupanja generiše i duboku ekonomsku integraciju, koja će dovesti do boljeg kvaliteta života.

„Sve više prepoznajemo podršku evropskih partnera, koji imaju povjerenje da ova Vlada može da napravi odlučujuće reforme, kroz političku stabilnost ostvarenu jednim inkluzivnim i konstruktivnim političkim dijalogom“, naveo je Spajić.

Tokom sastanka je, kako su rekli iz kabineta Spajića, poseban akcenat stavljen na poboljšanje ekonomske saradnje.

„Spajić je kolegu upoznao sa nizom otpočetih reformi, prvenstveno na polju poreske politike, što bi trebalo da donese boljoj atmosferi za biznis“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da ima mnogo prostora za investicije u sektorima energetike, saobraćajne infrastrukture, poljoprivrede i prehrambene industrije.

