De Bol: Sprovedene akcije ukazuju na odlučnost nadležnih organa

Podgorica, (MINA) – Sprovedene akcije ukazuju na odlučnost crnogorskih nadležnih organa da istraže sve dostupne tragove u borbi protiv visokorizičnih kriminalnih mreža, kazala je direktorica EUROPOL-a Katrin de Bol.

Kako je saopšteno iz Vlade, De Bol je to navela u odgovoru na pismo zahvalnice premijera Dritana Abazovića.

Abazović je krajem marta zahvalio na podršci EUROPOL-a crnogorskim institucijama i pozvao de Bol da posjeti Crnu Goru.

“Želim da pohvalim napore crnogorskih nadležnih organa koji su doveli do uspješnog ishoda ove akcije”, istakla je De Bol u odgovoru na pismo zahvalnice Abazovića.

Ona je, kako je saopšteno, navela da nedavno sprovedena akcija čišćenja policijskih redova, kao i ostale koje su nedavno izvedene na osnovu obavještajnih podataka obezbijeđenih od Europola, ukazuju na odlučnost crnogorskih nadležnih organa da istraže sve dostupne tragove u borbi protiv visokorizičnih kriminalnih mreža.

“U tom pravcu, naš Evropski centar za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala (ESOCC) će pozvati sve uključene nadležne organe iz Crne Gore, uključujuči glavnog specijalnog tužioca i specijalnu policijsku jedinicu radi podnošenja izvještavanja o ovoj akciji”, rekla je De Bol.

To će, kako je kazala, biti ključno da bi se odredile njihove naredne prioritetne istrage i istražile moguće veze sa drugim slučajevima unutar i izvan Evropske unije.

De Bol je u pismu zaključila da želi da iskaže punu podršku Europola aktivnostima crnogorskih nadležnih organa u borbi protiv svih oblika teškog i organizovanog prekograničnog kriminala, računajući na dalje proaktivno dijeljenje informacija o tekućim predmetima i sumnjivim licima od interesa.

