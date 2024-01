Danas konsultativno saslušanje dva kandidata za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće danas konsultativno saslušanje dva kandidata za vrhovnog državnog tužioca (VDT), Milorada Markovića i Suzane Mugoše.

Predsjednik tog skupštinskog tijela Milun Zogović kazao je ranije Agenciji MINA da će danas biti saslušani Marković i Mugoša, s obzirom na to da je Odbor već salušao kandidatkinju Maju Jovanović.

On je rekao da će se u drugom krugu glasanja 27. januara, gdje je za izbor potrebna tropetinska većina od 49 poslanika, Skupština izjašnjavati o sva tri kandidata.

Jovanović nije izabrana za VDT-a u prvom krugu glasanja 21. decembra, u kojem je za izbor bila potrebna dvotrećinska podrška poslanika.

Upitan da li je optimista da će stranke postići konsenzus i da će biti izabran VDT, Zogović je naveo da bi, sa mjesta predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, bilo neprimjereno da licitira sa bilo čim što se tiče izbora.

„Svakako da će plenum donijeti završnu riječ i da će se, na osnovu glasanja u plenumu, vidjeti da li je neko od tri kandidata dobio tropetinsku većinu i time izabran za VDT-a“, dodao je Zogović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS