Crnogorski spasioci iz ruševina spasili jednu ženu

Podgorica, (MINA) – Pripadnici crnogorskog Tima za traganje i spašavanje, koji se nalaze u Turskoj, jutros su iz ruševina spasili jednu ženu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Vođa Tima za traganje i spašavanje, Milan Radović, kazao je da su svi članovi Tima koji su otišli u Tursku da pomognu u saniranju posljedica razornog zemljotresa, u dobrom psiho-fizičkom stanju.

Radović se javio iz Hataja, grada koji je najpogođeniji zemljotresom.

On je rekao da je crnogorski tim od srijede, od 14 sati i 30 minuta, radio na više lokacija u potpuno razorenom dijelu grada.

“Otežana je komunikacija sa lokalnim vlastima zbog prekida u napajanju strujom. Nemamo ni vodu, ali svi članovi tima su u dobrom psiho-fizičkom stanju i drže se za ponos i mene i Crne Gore”, naveo je Radović.

