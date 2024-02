Crnogorski sindikat telekomunikacija podržao štrajk prosvjetara

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sindikat telekomunikacija podržava sve zaposlene u prosvjeti koji su putem štrajka, kao legitimnog oblika sindikalne borbe, odlučno stali na prvu liniju odbrane od bezakonja, pokušaja urušavanja sindikalnog organizovanja i obesmišljavanja kolektivnog pregovaranja, saopšteno je iz te radničke organizacije.

Iz Crnogorskog sindikata telekomunikacija kazali su da je jasno da su Vlada i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija isključivi krivci za taj, kako su naveli, iznuđeni štrajk.

“Svojom jednostranom odlukom da ne primjene imperativnu odredbu Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete, kojom je predviđeno uvećanje koeficijenata složenosti poslova zaposlenima u prosvjeti, Vlada i resorno ministarstvo šalju javnu poruku svim zaposlenima da za njih ne važi obaveza poštovanja zakona, odnosno kolektivnih ugovora”, kaže se u saopštenju.

Stoga će, kako se navodi, teret njihovih nezakonitih odluka snositi građani Crne Gore.

“Kada se iz državnog budžeta odlije više miliona EUR na teret sudskih troškova i presuda, koje će nesporno biti donijete u korist zaposlenih u prosvjete”, rekli su iz Crnogorskog sindikata telekomunikacija.

Oni su kazali da je borba Sindikata prosvjete (SPCG) i zaposlenih u prosvjeti borba za odbranu fundamentalnih ljudskih i sindikalnih prava, protiv bezakonja i borba za očuvanje dostojanstva profesije.

“To je borba za bolje sjutra svih sadašnjih đaka koji ovih dana svjedoče možda i najvažnijem predavanju koje su do sada imali, a koje ih uči da ne smiju ostati nijemi na nepravdu, nezakonitost, nepoštovanje i urušavanje ugleda i dostojanstva”, naveli su iz Crnogorskog sindikata telekomunikacija.

Kako su istakli, lekciju koju ovih dana predaju prosvjetari koji su u štrajku trebalo bi da nauče i zapamte zaposleni koji nijesu pristupili štrajku, ali i zaposleni u drugim djelatnostima.

“Jer ovo nije lekcija o povećanju zarada, već lekcija o tome da ne smijemo ostati nijemi posmatrači grubog kršenja obavezujućih normi, nepoštovanja ispregovaranog i potpisanog kolektivnog ugovora”, navodi se u saopštenju.

Iz Crnogorskog sindikata telekomunikacija su kazali da su kroz iskustvo Sindikata Telekoma, kao osnivača i člana, tokom njihovog četvoromjesečnog štrajka prošle godine naučili da ne postoje prepreke koje su nepremostive kada postoji jedinstvo, solidarnost i odlučnost zaposlenih, kao i argumenti i osnovanost zahtjeva.

Prema njihovim riječima, svi pokušaji poslodavca i institucija sistema, opstrukcije, pa i medijski mrak kojem je Sindikat Telekoma bio izložen, nijesu uspjeli da ugase plamen borbe za očuvanje i unapređenje prava zaposlenih.

“Stoga, želimo da baklja slobode, odlučnosti, hrabrosti i nepokolebljivosti koju ste upalili svijetli svakoga dana sve snažnije i jače i da nijedna prijetnja, zastrašivanje, pritisak i atak na vas ne budu dovoljno snažni da je ugase”, poručili su iz Crnogorskog sindikata telekomunikacija.

Oni su kazali da, uvjereni u pobjedu nad bezakonjem, ostaju partner SPCG u sindikalnoj borbi.

“Biće nam posebno zadovoljstvo da u narednom periodu doprinesemo aktivnostima koje će biti preduzimane na planu utvrđivanja odgovornosti onih koji su svojim odlukama doprinijeli šteti koju trpe zaposleni u prosvjeti i koju će usljed pravosnažnih sudskih presuda trpjeti svi građani Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Crnogorski sindikat telekomunikacija čine sindikalne organizacije Telekoma, Mtel-a, Telenor MNE, Ericssona, Promonte Sindikat, kao i sindikalna organizacija Radio-difuznog centra i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

