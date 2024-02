Crna Gora uz nastavak reformi može računati na blagonaklonost Brisela

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, uz nastavak započetih reformi, može da računa na vrlo lijepe vijesti i blagonaklonost Brisela, poručio je generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Gert Jan Kopman.

On je, na sastanku sa ministrom pravde Andrejem Milovićem u Briselu, istakao da Evropska unija (EU) jasno ponovo prepoznaje Crnu Goru kao lidera među zemljama koje apliciraju za članstvo u EU i državu koja je najdalje odmakla na tom putu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Kopman je kazao da je veoma uočljiv ponovni entuzijazam izražen sjajnim rezultatima od formiranja 44. Vlade.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ponovo ozbiljno i posvećeno radi na ispunjavanju zahtjeva EU i prirodno je da očekuje nagradu za to.

„Crna Gora s pravom, ako nastavi ovim tempom sa reformama, posebno kada je riječ o resoru ministra Milovića, koji tretira poglavlje 23, može računati na blagonakolonost Brisela i vrlo lijepe vijesti iz centrale EU, u vrlo dogledno vrijeme“, rekao je Kopman.

Milović, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Briselu i ima niz sastanaka sa visokim zvaničnicima administracije EU i vlade Belgije, poručio je da je pristupanje EU glavni politički zadatak 44. Vlade Crne Gore i da taj cilj nema alternativu.

On je istakao da Crna Gora predano radi na ispunjavanju svih zadataka iz evropske agende.

“Znamo da se naš veliki trud i rad vidi i evidentira u Briselu i zato se sa velikm optimiznom nadamo da ćemo, već tokom belgijskog predsjedavanja, dobiti IBAR”, kazao je Milović.

On je rekao da su pred njegovim resorom najzahtjevniji zadaci iz evropske agende u vidu ispunjavanja privremenih mjerila, i da ne ostavlja prostor za dilemu hoće li sve biti uspješno sprovedeno.

„Mi temeljno i ozbiljno radimo na izmjenama i dopunama seta zakona koji će naše zakonodatsvo učiniti efikasnim i potpuno kompatibilnim sa pravom i pravnom tekovinom EU“, naveo je Milović.

On je kazao da će time, uz reformu i sređivanje pravosudnih institucija, pravosudni sistem biti potpuno spreman za pristupanje Crne Gore EU.

„Tu nemamo plan B, i želimo partnerski odnos sa EU gdje ćemo mi prihvatiti svaku sugestiju iz Brisela i ispuniti svaki zadatak, ali očekujemo i da se daj trud evidentira i valorizuje, da se nagradi davanjem IBAR-a, vjerujemo tokom belgijskog predsjedavanja“, rekao je Milović.

