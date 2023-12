Crna Gora privržena uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je privržena dvodržavnom rješenju i uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku, rekao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je danas u odvojenim susretima razgovarao sa ambasadorima Izraela, Alžira i Gruzije – Jahelom Vilanom, Fatahom Mahrazom i Tamarom Liluašvili.

Navodi se da je Ivanović sagovornicima predstavio vanjskopolitičku orijentaciju 44. Vlade i naglasio da je proces evropske integracije apsolutni prioritet.

Tokom sastanka sa Vilanom, ocijenjeno je da su bilateralni odnosi bliski i stabilni, da se u kontinuitetu razvijaju i da postoji sadržajna saradnja u brojnim oblastima.

“U kontekstu izraelsko-palestinskog pitanja, ponovljena je privrženost Crne Gore dvodržavnom rješenju i uspostavljanju trajnog mira, uz osudu terorističkog napada Hamasa i poziv na prekid vatre, kao i obezbjeđivanje humanitarne pomoći civilima u Gazi”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, razgovor sa Mahrazom bio je prilika da se razmijene mišljenja o daljoj dinamici razvoja bilateralnih odnosa, naročito u oblastima u kojima postoji potencijal i obostrani interes, kao što su energetika, turizam i pomorski saobraćaj.

Navodi se da su sagovornici konstatovali da treba jačati politički dijalog i kontakat, a pohvalili su saradnju dvije države u međunarodnim forumima.

“U fokusu razgovora sa ambasadorkom Gruzije bila je zajednička evropska vizija, kao strateški okvir razvoja, koji doprinosi dinamičnijim bilateralnim odnosima i sveukupnoj saradnji”, rekli su iz MVP.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, sagovornici su odnose dvije države ocijenili prijateljskim i veoma dobrim, čemu doprinosi i obostrana spremnost za dalje jačanje kontakata na visokom nivou.

Ivanović je naglasio da je integracija u Evropsku uniju apsolutni prioritet Vlade i da će Crna Gora nastaviti da podržava evropske aspiracije Gruzije.

