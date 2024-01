Crna Gora ima veliku šansu da napravi važne korake na EU putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima veliku šansu da napravi važne korake na evropskom putu i tokom belgijskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) za to će imati punu podršku, saopšteno je na sastanku premijera Milojka Spajića i predsjednice Predstavničkog doma Belgije Elian Tilije.

Iz Spajićevog kabineta rekli su da je on zvaničnu posjetu Briselu započeo susretom sa Tilije.

“U toku razgovora su istaknuti izvanredni bilateralni odnosi, koji se ogledaju kroz kontinuirani politički dijalog i odličnu saradnju unutar NATO-a”, kaže se u saopštenju.

Tilije je rekla da Belgija posebno cijeni usaglašenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Ona je istakla da su i Uniji potrebne nove članice i da je Crna Gora predvodnik u procesu pristupanja.

Tilije je, kako se navodi, ohrabrila novu Vladu da nastavi sa započetim reformama.

„Željela bih da pozdravim dosadašnje napore za pređeni put Crne Gore, budućeg člana velike evropske porodice, i ohrabrim premijera da nastavi da napreduje u tom smislu, u šta ne sumnjam nakon sastanka tokom kojeg je pokazana čvrsta volja za pozitivnu budućnost u EU“, kazala je Tilije.

Navodi se da je Spajić upoznao Tilije sa uspjesima koje je 44. Vlada postigla za kratak period.

On je, kako se dodaje, istakao i važnost političke stabilnosti, koja je rezultirala istorijski velikom podrškom za krucijalne odluke donijete u parlamentu u prethodnom periodu.

Spajić je prezentovao plan daljih reformi i naglasio važnost ekspertske podrške iz EU na tom putu.

„Za nas je u ovom momentu proces pristupanja potpuni prioritet, jer će donijeti mnogo benefita, između ostalog i u kontekstu ekonomske integracije”, poručio je Spajić.

Kako je kazao, ulazak u jedinstveno tržište od 500 miliona ljudi će omogućiti da stvore građanima uslove za kvalitet života na nivou razvijenih zemalja.

Prema riječima Spajića, razvitka ekonomije ne može biti bez prave borbe protiv korupcije.

On je rekao da je zato reforma poreskog sistema izrazito važna i da su već preduzeli prve korake u tom smjeru.

“Zaključeno je da Crna Gora ima veliku šansu da napravi važne korake na EU putu tokom belgijskog predsjedavanja EU, i za to će imati punu podršku”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS