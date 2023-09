Crna Gora i Francuska primjer saradnje na polju obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Francuska su primjer kako treba sarađivati na obostranu korist na polju obrazovanja, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva prosvjete.

Kako su kazali, državna sekretarka Ministarstva prosvjete Maša Stevović i generalni direktor Direktorata za srednje obrazovanje Slobodan Savović razgovarali su danas sa članovima delegacije akademske zajednice regiona Auvergne Rhone Alpes iz Francuske.

„Crna Gora i Francuska su primjer kako treba sarađivati na obostranu korist u spovođenju zajedničkih aktivnosti na polju obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na sastanaku predstavnika Ministarstva prosvjete i delegacije Francuske razgovaralo o modalitetima saradnje.

“Saradnja, između ostalog, uključuje i mogućnost razmjene nastavnika i učenika, kao i popularizaciju izučavanja francuskog jezika u školama u Crnoj Gori“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da će delegacija Francuske obići srednje škole u Podgorici, Beranama, Budvi , Baru i Cetinju koje imaju programe iz oblasti turizma, ugostiteljstva, medicine, umjetnosti kao i program gimnazije.

