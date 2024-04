Crna Gora i Francuska potpisale sporazum o odbrambenoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Ministri odbrane Crne Gore i Francuske, Dragan Krapović i Sebastijen Lekornije, potpisali su danas u Parizu međuvladin sporazum o saradnji u domenu odbrane.

Iz Ministarstva odbrane Crne Gore je saopšteno da su Krapović i Lekornije razgovarali o modalitetima dalje odbrambene saradnje dvije zemlje, globalnoj bezbjednosnoj situaciji i značaju evropskih integracija Zapadnog Balkana za evropsku stabilnost.

Krapović je, kako se navodi, zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Francuska pruža Crnoj Gori u ostvarivanju spoljnopolitičkih ciljeva, među kojima su evropske integracije apsolutni prioritet.

Dodaje se da je Krapović informisao Lekornija da je Crna Gora prevazišla institucionalnu krizu i da će nastojati da ubrza svoj evropski put, kroz dostizanje evropskih standarda u svim oblastima.

„Istakao je značaj afirmativnog pristupa zemalja članica Evropske unije (EU) politici proširenja, da evropski put Zapadnog Balkana nema alternativu, ali i da poruke ohrabrenja za svaki postignut progres na ovom putu ne smiju izostati“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je Krapović informisao Lekornija i o prioritetima tog resora koji se tiču ispunjavanja obaveza koje proističu iz kredibilnog članstva u NATO i aktivnog doprinosa međunarodnom miru i stabilnosti.

„Posebno je naglasio da je među prioritetima i modernizacija kapaciteta Vojske Crne Gore (VCG) i jačanje sposobnosti njenih pripadnika, kroz zajedničke aktivnosti sa savezničkim državama“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Krapović je informisao Lekornija i o planovima za jačanje kapaciteta i modernizaciju Mornarice VCG, kroz nabavku novih patrolnih brodova.

Krapović je istakao da su kriterijumi koji su definisani generalnom specifikacijom obavezni.

On je rekao da je zadovoljan što će imati priliku da posjeti brodogradilište „Kership“ u Lorijenu, gdje će se upoznati sa ponudom brodogradilišta i dinamikom konstrukcije plovila, te razgovarati o mogućim aranžmanima za buduću saradnju.

Lekorni je podsjetio da su zemlje Zapadnog Balkana u uskoj sferi političkog interesovanja Francuske, o čemu svjedoči i Francuska strategija za Zapadni Balkan, donešena sa ciljem da podrži i dopuni djelovanje EU za približavanje regiona evropskoj porodici.

On je istakao da će Franucska nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu.

„Uz iskazanu spremnost za jačanje odbrambene saradnje sa Crnom Gorom u oblastima od obostranog značaja, on je pohvalio doprinos Crne Gore međunarodnom miru i stabilnosti, ističući da na taj način najbolje dokazujemo kredibilitet u Alijansi“, saopšteno je iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da je Lekorni naglasio da novi bezbjednosni izazovi zahtijavaju brzo prilagođavanje saveznica NATO planovima kolektivne odbrane, gdje Crna Gora takođe dokazuje svoju savezničku zrelost.

„Izrazio je očekivanje da će francusko brodogradilište „Kership“ ispuniti neophodne kriterijume, čime bi Crna Gora i Francuska stvorile uslove za nastavak saradnje na ovom polju i time još jednom potvrdile spremnost za jačanje strateškog partnerstva“, kaže se u saopštenju.

Krapovićeva posjeta je realizovana na temeljima nedavno postignutog dogovora premijera Crne Gore Milojka Spajića sa predsjednikom Francuske, Emanuelom Makronom o strateškom partnerstvu dvije države.

