Crna Gora i Francuska otvorene za intenzivniju saradnju u oblasti digitalizacije i sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Francuska su otvorene za intenzivniju saradnju i razmjenu iskustava, posebno u oblasti digitalizacije i sajber bezbjednosti.

To je poručeno na sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja sa novoizabranom ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske i direktorom Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C), Cédric Groussetom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je istakao da Crna Gora i Francuska njeguju prijateljske odnose.

On je zahvalio na dosadašnjem zalaganju Francuske, kao i na bezrezervnoj podršci i pomoći oko prošlogodišnjih sajber napada na infrastrukturu Crne Gore.

“Iskustvo Francuske za nas je ključno, posebno u oblasti sajber bezbjednosti, stoga je osnivanje Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta od posebnog značaja za Crnu Goru”, istakao je Dukaj.

On je upoznao Maske sa prioritetima u radu MJU, kao i projektima koji su važni za proces reforme javne uprave i digitalizaciju, koji treba da obezbijede povećanje zadovoljstva građana uslugama i povjerenja u rad javne uprave.

Maske je, kako se navodi, ponovila opredijeljenost Francuske da podrži evropsku integraciju Crne Gore.

Ona je kazala da je Francuska spremna za intenzivnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS