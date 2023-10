Crna Gora i BiH mogu doprinijeti izgradnji stabilnih društava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Bosna i Hercegovina (BiH), njegovanjem dobrosusjedskih odnosa, mogu zajednički doprinijeti izgradnji stabilnih i prosperitetnih društava.

To je saopšteno na sastanku državnog sekretara Krsta Perovića i generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane Rajka Pešića sa zamjenikom ministra odbrane BiH za upravljanje resursima, Aleksandrom Goganovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane (MOD), Perović je rekao da susret predstavlja izraz kontinuiteta dobrosusjedskih odnosa i političkog dijaloga, u cilju dodatnog jačanja odnosa dvije zemlje.

On je, kako se dodaje, naglasio evropsku perspektivu regiona, kao i posvećenost BiH reformama bezbjednosnog sektora i regionalnoj saradnji.

Navodi se da je Perović izrazio zadovoljstvo saradnjom u oblasti odbrane, koja se ogleda u realizaciji zajedničkih projekata i aktivnosti predviđenih nedavno potpisanim planom bilateralne saradnje.

Iz Ministarstva su rekli da se projekti i aktivnosti odnose na razmjenu iskustava u domenu inspekcijskog nadzora i javnih nabavki, razgovore o proširenju saradnje u oblasti logistike, saradnju STANAG test timova za engleski jezik i učešće na brojnim kursevima i obukama u BiH i Crnoj Gori.

Goganović je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će se saradnja u domenu odbrane dodatno razvijati, pogotovo imajući u vidu zajedničke ciljeve i vrijednosti kojima streme.

To su, kako se dodaje, evropska perspektiva zemalja, kao i čitavog regiona Zapadnog Balkana, posvećenost miru i njegovanje demokratskih vrijednosti.

“Sagovornici su se složili da samo izgradnjom kvalitetnih i dugotrajno održivih bilateralnih odnosa, saradnjom kroz regionalne inicijative i njegovanje dobrosusjedskih odnosa možemo zajednički doprinijeti izgradnji stabilnih i prosperitetnih društava”, zaključuje se u saopštenju.

