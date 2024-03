Crna Gora će nastaviti da doprinosi regionalnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, kroz NATO aktivnosti i jačanjem bilateralne saradnje sa zemljama okruženja, nastaviti da doprinosi regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević sastali su se sa komandantom KFOR-a, Ozkanom Ulutašom, koji je boravio u posjeti Ministarstvu odbrane.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Krapović i Ulutaš su razmijenili mišljenja o bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, sa posebnim osvrtom na Kosovo.

Krapović je, navodi se, naglasio značaj prisustva NATO snaga na Kosovu, kako za očuvanje stabilnog i bezbjednog okruženja za tu zemlju, tako i za region u cjelini.

On je pozdravio nedavnu posjetu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga zemljama regiona, ističući da je to jasna potvrda posvećenosti Alijanse Zapadnom Balkanu kao regionu od strateškog značaja za transatlantsku zajednicu.

Iz Ministarstva su kazali da su Krapović i Ulutaš razgovarali i o saradnji Crne Gore i KFOR-a, koja datira još od 2007. godine, kada je potpisan Sporazum o tranzitnim aranžmanima za podršku mirovnim operacijama.

Saradnja je, kako su podsjetili, dodatno unaprijeđena oktobra 2018. godine, kada su pripadnici VCG započeli angažman u okviru NATO misije na Kosovu.

Krapović je istakao da će Crna Gora nastaviti da pruža doprinos regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti, kako kroz NATO aktivnosti, tako i jačanjem bilateralne saradnje sa zemljama okruženja i aktivnim učešćem u regionalnim inicijativama.

Iz Ministarstva su kazali da su na sastanku Ulutaša sa Lazarevićem razmijenjene informacije i mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na Kosovu, kao i o potencijalnim izazovima.

Lazarević je naglasio posvećenost VCG regionalnoj stabilnosti, podsjetivši da pripadnici Vojske obavljaju štabne dužnostu u okviru KFOR-a.

On je istakao važnost zajedničkog djelovanja i koordinisanja NATO saveznica u očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Sagovornici su, kako je saopštemo, istakli posvećenost daljem jačanju partnerskih odnosa i vojne saradnje kroz razmjenu informacija i iskustava.

