Ćorović: Prisustvo Damjanovića i Kovača obilježavanju Dana RS međunarodni skandal

Podgorica, (MINA) – Prisustvo ministara finansija i pravde Aleksandra Damjanovića i Marka Kovača obilježavanju neustavnog Dana Republike Srpske (RS), vodi pogoršanju odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH), smatraju u Bošnjačkoj stranci (BS).

Iz te stranke su kazali da je prisustvo Damjanovića i Kovača današnjoj svečanoj akademiji u Banjaluci prvorazredni međunarodni skandal.

Potpredsjednik BS Jasmin Ćorović saopštio je da Crna Gora ima dobre bilateralne i prijateljske odnose sa BiH, koja je nezavisna i međunarodno priznata država.

“Stoga, prisustvo ministara Damjanovića i Kovača obilježavanju neustavnog Dana RS, vodi u pravcu pogoršanja tih odnosa”, rekao je Ćorović.

On je kazao da cjelovitost i nezavisnost BiH niko ne može dovoditi u pitanje.

Kako je naveo, odluku Ustavnog suda BiH da 9. januar proglasi neustavnim, u smislu obilježavanja Dana manjeg entiteta RS, moraju poštovati svi, pa i ministri Damjanović i Kovač.

“Ukoliko im je stalo do dobrih odnosa u regionu, moraju se zapitati kakvu poruku šalju svojim prisustvom proslavi neustavnog praznika. Prisustvo Damjanovića i Kovača današnjoj svečanoj akademiji u Banjaluci je prvorazredni međunarodni skandal”, smatra Ćorović.

Prema njegovim riječima, na današnji dan je počeo rušilački i ubilački pohod na državu BiH, s ciljem istrebljenja prvenstveno bošnjačkog naroda i uništenja svih njegovih obilježja.

“Zato javno pitamo Damjanovića i Kovača da li su prisustvom svečanoj akademiji u Banjaluci predstavljali Vladu Crne Gore, da li su putovali kao vladini zvaničnici i o čijem trošku”, rekao je Ćorović.

On je kazao da je prisustvo dva ministra iz 43. Vlade proslavi neustavnog dana RS dokaz da je Bošnjačka stranka, glasajući za nepovjerenje 43. Vladi, glasala ispravno.

Kako je saopštio, očigledno je da je 43. Vlada skrenula sa evroatlantskog puta i, umjesto naprednih ideja, vratila se retrogradnoj ideologiji koju i simbolizuje 9. januar sa svim onim što se nakon tog datuma dogodilo na tlu BiH.

“Takođe postavljamo javno pitanje ministru Kovaču kada je bio iskren, na komemoraciji povodom genocida u Srebrenici ili danas, jer oboje ne može biti”, rekao je Ćorović.

On je saopštio da su 9. januara 1992. postavljeni temelji genocidne politike i ideje u BiH koja je kasnije rezultirala genocidom u Srebrenici i mnogim drugim zločinima.

“Bošnjačka stranka nikada neće pristati da politika koja je dovela do genocida bude dio zvanične politike Crne Gore”, poručio je Ćorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS