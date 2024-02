Cilj da ambasadori kvalitetno zastupaju interese Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Proces izbora crnogorskih ambasadora mora biti kvalitetan i profesionalan, a cilj Vlade i predsjednika države Jakova Milatovića je da to budu osobe koje će kvalitetno zastupati interese Crne Gore u drugim državama.

To je zaključeno na današnjim konsultacijama Milatovića, premijera Milojka Spajića i ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića, o vanjskoj politici.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, slijede nastavak razgovora i donošenje odluka, nakon detaljnog upoznavanja Milatovića sa predlozima.

Ističe se da su konsultacije Milatovića sa predstavnicima Vlade od vitalnog značaja za vanjsku politiku Crne Gore, posebno imajući u vidu da je potrebno dodatno ubrzati proces evropskih integracija, učvrstiti poziciju u NATO savezu i intenzivirati regionalnu saradnju.

“Jedna od tema današnjih konsultacija bila je koordinacija institucija u narednom periodu kada su u pitanju vanjski ciljevi i međunarodni događaji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova da pripremi informaciju o kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2026. i 2027. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS