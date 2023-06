CEMI: PES-u 25,4 odsto glasova, koaliciji Zajedno 23,3

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad je na parlamentarnim izborima osvojio 25,4 odsto glasova, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, 23,3 odsto, pokazuju podaci Centra za monitoring i istraživanje na osnovu 65 odsto obrađenih glasova.

Koalicija Za budućnost Crne Gore dobila je podršku 15,6 odsto birača, koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA 12,5 odsto, Bošnjačka stranka sedam odsto.

Za koaliciju Socijalističke narodne partije i Demosa glasalo je 3,5 odsto birača.

Predstavnike u parlamentu imaće Albanski forum, Albanska alijansa i Hrvatska građanska inicijativa.

Ostale liste, za sada, nijesu prešle cenzus.

