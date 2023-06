CDT: Glasanje u Kolašinu i na Cetinju trebalo da bude ponovljeno

Podgorica, (MINA) – Glasanje na dva biračka mjesta, u Kolašinu i na Cetinju, trebalo je da bude ponovljeno jer su utvrđene nepravilnosti koje su Zakonom predviđene kao razlog za obavezno ponavljanje izbora, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Državna izborna komisija (DIK) je na sjednici u subotu poništila Odluku Opštinske izborne komisije (OIK) Kolašin o ponavljanju izbora na biračkom mjestu broj 1 i Odluku Izborne komisije Prijestonice o ponavljanju izbora na biračkom mjestu 16.

U CDT-u smatraju da je glasanje na ta dva biračka mjesta trebalo da bude ponovljeno jer su utvrđene nepravilnosti koje su članom 89 Zakona o izboru odbornika i poslanika predviđene kao razlog za obavezno ponavljanje izbora.

“Većina u DIK-u je odlučila da ignoriše ove činjenice i da i pored očiglednih nepravilnosti poništi odluke OIK-a o ponavljanju izbora, ne uvaživši predloge da se naloži da se eventualni formalni propusti u odlukama isprave i izbori ponove u skladu sa zakonom”, naveli su iz CDT-a na Tviteru /Twitter/.

