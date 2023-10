Bugenhaut: Pokazati više posvećenosti evropskim i evroatlantskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Belgija prati ispunjavanje obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kazala je ambasadorka te države Kati Bugenhaut, navodeći da očekuje da će društveni i politički akteri u Crnoj Gori pokazati više posvećenosti evropskim i evroatlantskim vrijednostima.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista, Bugenhaut je danas razgovarala sa potpredsjednikom te stranke Ivanom Vukovićem o aktuelnom međunarodnom kontekstu i regionalnim pitanjima.

Navodi se da su Bugenhaut i Vuković razgovarali i o dinamici unutrašnjih političkih i ekonomskih kretanja i njihovoj refleksiji na proces evropskih integracija Crne Gore, sa posebnim akcentom na formiranje nove vlade i popis stanovništva.

Bugenhaut je ukazala na izazove sa kojima se suočava Evropska unija (EU), ističući da politika proširenja ostaje jedan od prioriteta u evropskoj agendi.

Ona je potvrdila podršku Belgije daljim integracijama Crne Gore na putu ka EU i dodala da Belgija prati ispunjavanje obaveza u integracionom procesu, između ostalog i kroz izvještaje o napretku.

“Ambasadorka je izrazila očekivanje da će društveni i politički akteri u Crnoj Gori u narednom periodu pokazati više posvećenosti evropskim i evroatlantskim vrijednostima i djelovati u tom pravcu, što podrazumijeva ispunjavanje konkretnih obaveza u pregovaračkim poglavljima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vuković je ocjenio da najavljeni sastav buduće parlamentarne većine govori u prilog činjenici da nova vlada ne može biti stabilna, proevropska i građanska, i izrazio zabrinutost za dalji put Crne Gore ka EU.

On je rekao da je predstojeći popis stanovništva još jedan u nizu pokušaja da se pod uticajem velikosrpskog nacionalizma ugrozi građanski karakter Crne Gore, a time i njen dalji evropski put.

