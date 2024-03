Podgorica, (MINA) – Opština Budva ide na vanredne izbore, a odluka o skraćenju mandata Skupštine opštine Budva usvojena je danas na sjednici lokalnog parlamenta.

Za tu odluku glasao je 21 odbornik, a uzdržanih nije bilo, prenosi portal RTCG. Za skraćenja mandata budvanskog parlamenta osim podnosioca inicijative koalcije okupljene oko Demokratske partije socijalista, glasali su i odbornici Socijaldemikratske partije, Demokrata, Građanski pokret URA, i odbornici kluba “Budva naš grad, naša porodica, naša kuća”. Uoči glasanja skupštinsku salu napustili su odbornici kluba “Za budućnost Budve Nova srpska demokratija-Pokret za promjene” , i klub odbornika “Socijalistička narodna partija-nezavinsi odbornik Mladen Kažanegra”. Predsjednik države Jakov Milatović odrediće datum održavanja lokalnih izbora u Budvi.

