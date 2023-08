Brojni koncerti u Portonovom i tokom avgusta

Podgorica, (MINA) – Portonovi je tokom jula pokazao da je adresa za najbolje događaje ovog ljeta, kazali su iz tog rizorta, dodajući da njihove posjetioce u avgustu očekuje još besplatnih koncerata.

Iz Portonovog su ukazali da je preko 170 hiljada posjetilaca, 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine, uživalo na trgovima rizorta uz ABBA tribute bend sa simfonijskim orekstrom, Ninu Badrić, Jelenu Tomašević, Ivana Bosiljčića, Detour i Mjesnu muziku Đenović.

“A u avgustu vas očekuje još koncerata koji su besplatni za sve posjetioce”, saopštili su iz kompanije.

Oni su podsjetili da je, pored koncerata, Portonovi ugostio brojne umjetnike, kao i da je bio mjesto za sportska dešavanja.

Iz kompanije su najavili da će u subotu na Marina trgu nastupiti Queen Symphony Sensation, tribute bend popularne rok grupe Queen koji će pratiti simfonijski orekestar.

Prije njih, u 20 sati, nastupiće disk džokej (DJ) Lucky Dee.

U saopštenju se navodi da je 9. avgusta Marina trg rezervisan za Barcelona Gipsy Balkan Orchestar (BGKO) – međunarodni ansambl muzičara sa sjedištem u Barseloni koji se proslavio izvođenjem svojih interpretacija tradicionalne muzike sa Balkana, Bliskog istoka i Mediterana.

Dodaje se da će prije BGKO na Marina trgu od 20 sati nastupiće DJ Marko Milošević.

“U petak, 11. avgusta, planirano je zabavno veče za cijelu porodicu. Od 19 sati na Marina trgu nastupiće različiti animatori, a za muzičku pratnju zadužen je bend Crveno i crno”, rekli su iz Portonovog.

Kako je najavljeno, 18. avgusta na Vista trgu u Portonovom od 20 sati, biće upriličen koncert Montenegro Essence, koji predstavlja kombinaciju različitih muzičkih žanrova kroz dijalog nesvakidašnjeg sastava instrumenata muzičkog ansambla.

“Taj koncert gitar dua Nikčević i Bulatović pratiće orkestar sastavljen od gudača, duvača, harmonika, bas gitare i perkusija. Moć ovog ansambla, nudi široki zvučni dijapazon od suptilnih romantičnih melodija, pa sve do neuobičajenih grmećih nepravilnih balkanskih ritmova”, rekli su iz Portonovog.

Oni su kazali da se mladi umjetnik Petar Wagner (Fantom), nakon snimanja spota za numeru “Miris Jadrana”, vraća u Portonovi, gdje će u subotu, 19. avgusta održati koncert na Trgu u naselju.

Kako su naveli iz Portonovog, Fantom je izvođač, autor i producent koji je postao poznat u regionu po retro baladi “Barbara” i specifičnim, stilskim obradama ex-yu pop rok pjesama.

“Njegovi koncerti su energični i dinamični, a među publikom u halama širom regiona mogu se naći pripadnici i mlađih i starijih generacija”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da sa, pored koncerata, u Portonovom ovog ljeta organizuju i mnogobrojni događaji za najmlađe.

Iz Portonovog su kazali da sjutra na Marina trgu posjetioce očekuje “Put Crne Gore do Pariza: Slavimo olimpijski duh” povodom promocije Olimpijskih igara 2024.

“Cilj je da se na jednom mjestu kroz zabavu i igru, predstavi ne samo put ka Parizu, već istorija naših sportista na igrama, zanimljivi olimpijski događaji, promovišu olimpijske vrijednosti i način života”, poručili su iz kompanije.

Oni su najavili da će četvrte “Portonovi Kids Games” biti organizovane 20. avgusta uz poligone svestranosti i igre za djecu od četiri do 12 godina.

“Nakon toga, 26. avgusta, slijedi još jedan događaj u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom”, rekli su iz Portonovog.

Kalendar događaja u Portonovom je dostupan na linku: https://portonovi.com/me/annual-calendar, a za više informacija o događajima posjetioci mogu poslati mejl na [email protected].

