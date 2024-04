Bečić: Unaprijediti uslove u kojima radi SPO

Podgorica, (MINA) – Vlada i država moraju unaprijediti uslove u kojima rade pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), kazao je potpredsjednik Vlade i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju, Aleksa Bečić.

Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović posjetili su danas SPO, u prisustvu načelnika SPO-a Predraga Šukovića i rukovodioca Sektora za borbu protiv kriminala Lazara Šćepanovića.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio posvećenim i hrabrim pripadnicima SPO-a i istakao da Vlada i država moraju unaprijediti uslove u kojima rade.

“Naši hrabri i vrijedni službenici to zaslužuju, jer njihov doprinos beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i ozdravljenju crnogorskih institucija zaista izaziva veliki ponos i zadovoljstvo kod svih nas”, rekao je Bečić.

On je naglasio da je odlična saradnja između nadležnih državnih institucija dovela do sjajnih rezultata u prethodnih par mjeseci.

“Kao koordinator organa obavještajno-bezbjednosnog sektora i potpredsjednik Vlade za bezbjednost, svjedok sam odlične saradnje unutar cjelokupnog Sektora za borbu protiv kriminala, SPO-a kao jednog od ključnih njegovih segmenata, saradnje sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i drugim organima obavještajno-bezbjednosnog sektora”, rekao je Bečić.

Kako je rekao, bezbjednosni sektor odlično sarađuje sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i drugim nadležnim tužilaštvima.

“A kao rezultat te saradnje svjedočimo svakodnevnim procesuiranjima, hapšenjima, zapljenama, privođenju pravdi bjegunaca od pravde, ali i procesuiranju mnogih državnih službenika iz bezbjednosnog, ili drugih sektora državnog aparata”, kazao je Bečić.

On je dodao da time pokazuju odlučnost da očiste državne institucije od svih koji imaju veze sa organizovanim kriminalom i grade državu na jasnim principima vladavine prava.

“Naša poruka je jasna i jedinstvena: kako god se zvali, koje god vjere, nacije ili druge pripadnosti bili, kom god kriminalnom klanu pripadali, sigurno će vas pravda stići, pravda vas neće zaobići, jer u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, nema zaštićenih i u Crnoj Gori više niko nikada neće biti jači od države”, rekao je Bečić.

On je kazao da im je jasan cilj opstrukcija i izazova sa kojima se kontinuirano susreću.

“Ali one su nas sve zajedno samo dodatno motivisale da nastavimo beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zajedno, timski, hrabro i odlučno, jer u najvažnijoj utakmici koju Crna Gora igra protiv organizovanog kriminala i korupcije neće biti neriješenih ishoda”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, nastaviće sa pobjedama.

“U pravnom i institucionalnom smislu ćemo satrti sve pipke organizovanog kriminala i korupcije, bilo da se oni nalaze unutar, ili van institucija sistema. Pravda ide, pravdu vidite svakog dana i pravda će nastaviti da ostvaruje pobjede u Crnoj Gori”, poručio je Bečić.

Šaranović je istakao da je nemjerljiv značaj koji SPO ima u bezbjednosnom sektoru Crne Gore.

On je kazao da SPO kontinuirano isporučuje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kakve su, kako je naveo, do ne tako davno građani Crne Gore mogli samo da sanjaju.

“Iz tog razloga, SPO ne da ne smije biti meta bilo kakvih napada, već kao jedan od najvažnijih djelova sistema koji se odlučno bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, mora imati podršku cjelokupnog državnog aparata, ali i šire javnosti”, naveo je Šaranović.

On je dodao da je posjeta prilika da sa službenicima SPO razmijene mišljenja o uslovima u kojima rade.

“Loši uslovi rada nam nameću obavezu da u hitnom roku, bez daljeg odlaganja, kao donosioci odluka preduzmemo sve moguće korake kako bi se uslovi rada pripadnika SPO-a podigli na veći nivo, jer će na taj način već sjajni rezultati koje postižu u borbi protiv organizovanog kriminala sigurni biti još bolji”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS